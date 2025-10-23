Estrenos en cines: anime y drama renuevan la cartelera en Paraguay

Tres nuevas películas llegan este jueves a refrescar la cartelera de cine en Paraguay.

Poco después del masivo éxito internacional que tuvo la más reciente película del anime y manga Demon Slayer, otra producción basada en un aclamado cómic japonés llega hoy a cines de Paraguay.

Chainsaw Man: El arco de Reze es un largometraje que da continuidad a los eventos de la primera temporada de la adaptación televisiva animada del manga Chainsaw Man, del autor Tatsuki Fujimoto, que sigue a Denji, un joven con poderes demoniacos que trabaja en una división gubernamental encargada de cazar demonios.

Luego de haber derrotado a un duro oponente, Denji intenta definir cuáles son sus sentimientos por su jefa Makima. Sin embargo, la aparición de una misteriosa joven mujer en su vida presagia un grave peligro.

La película es producida por el estudio de animación MAPPA, que estuvo a cargo de la primera temporada de la serie de Chainsaw Man (estrenada en 2022) y de otros grandes éxitos recientes como Attack on Titan, Vinland Saga o Jujutsu Kaisen.

Dos nuevos dramas en cartelera

Otra novedad de la semana es el drama A pesar de tí, una adaptación de la novela del mismo nombre de Colleen Hoover, autora del éxito de ventas Romper el círculo.

La historia se centra en la complicada relación entre una joven madre y su hija luego de una tragedia en su familia.

Protagonizan el filme Allison Williams (M3gan 2.0), Mckenna Grace (Ghostbusters: Apocalípsis fantasma), Dave Franco (Together) y Mason Thames (Teléfono negro 2). La dirección es de Josh Boone, realizador de Bajo la misma estrella y Los nuevos mutantes.

Finalmente, se estrena hoy la comedia dramática El padre del año, la historia de un padre ausente que debe aprender a cumplir el rol que le corresponde luego de que la madre de sus hijos es hospitalizada, dejándolo a cargo de sus hijos pequeños. Para cuidarlos, recluta la ayuda de su hija mayor de edad de un matrimonio previo.

Michael Keaton (Flash) protagoniza junto a Mila Kunis (Mi ex es un espía) y Carmen Ejogo (El Pingüino). Dirige Hallie Meyers-Shyer.

Terror animado en reestreno

Esta semana, en la previa de Halloween, regresa a las salas de cine de Asunción y Ciudad del Este la aplaudida película animada de 2012 Paranorman, del estudio de especializado en animación “cuadro por cuadro” con marionetas Laika.

La película sigue a un niño que puede ver y comunicarse con fantasmas, quien descubre que está en sus manos poner fin a una maldición centenaria que afecta a su pueblo.

ParaNorman tendrá funciones entre mañana viernes y el próximo miércoles.

También se podrá ver en reestreno en Asunción y Ciudad del Este - el viernes, domingo y martes próximos - la película de 1995 Apolo 13, la dramatización de una de las más peligrosas hazañas espaciales de la historia de la humanidad, cuando tres astronautas que se dirigían a la Luna en 1970 enfrentaron una falla catastrófica que los obligó a tomar medidas drásticas para volver con vida a la Tierra.

La película es protagonizada por Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Ed Harris y Gary Sinise, y dirigida por Ron Howard. Fue ganadora de dos premios Óscar.

Opciones musicales en cines

Salas de cine en Asunción y Ciudad del Este proyectarán también desde hoy y hasta el lunes una proyección de un concierto en Tokio de la cantante japones Ado.

Y el martes y jueves próximos se proyectará en Cinemark en Asunción Depeche Mode M, una producción musical que incluye las presentaciones que la legendaria banda inglesa de música electrónica Depeche Mode hizo en Ciudad de México en 2023.