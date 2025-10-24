Arte, diseño y creatividad toman el Puerto de Asunción del 24 al 26 de octubre

Entre las actividades más destacadas se encuentra la Feria Embarcate, que tendrá lugar el sábado 25 y domingo 26 de octubre, de 14:00 a 23:00, en el Espacio Encomienda. Este encuentro reunirá a creadores y diseñadores locales que presentarán producciones originales y de autor.

Participarán artistas como Geraldine Castro, Ada Frutos, Leila Samudio, Araceli Irala, Luis Araujo, Martín Zeballos, Juana Lartigue, Santiago Meaurio, Chiara Caligaris, Jessica Zorrilla, Jude Villanueva, Evelyn Barrios, Ana Cáceres, Itanu Bentancor, María Liza Garay, Miguel Aguigana y Natalia Pollero, consolidando un espacio de intercambio y creatividad.

Por otro lado, en el Salón Puerto – Planta Baja, se podrá visitar la muestra “Anita Dice – Mejor enojada que callada”, una propuesta que invita a la Colectiva Robusta a compartir el espacio expositivo. Las voces de estas artistas se entrelazan en un diálogo entre arte, identidad y territorio, explorando miradas contemporáneas y colectivas que reflejan la fuerza del arte femenino en el panorama local.

Cerrando el fin de semana, el Centro Cultural del Puerto de Asunción acogerá una nueva edición de Oxígeno Feria de Arte 2025, una de las muestras más relevantes del panorama artístico nacional. Esta feria reunirá las obras de 67 artistas nacionales e internacionales, junto con charlas, presentaciones, cine contemporáneo y espacios gastronómicos. Se desarrollará el viernes 24 de 18:00 a 23:00, y el sábado 25 y domingo 26 de 14:00 a 23:00.

Además, el programa incluirá encuentros sobre arte contemporáneo, el lanzamiento del Libro Premio Impronta 2024 con el apoyo de la Fundación Itaú, el Ciclo de Cine Contemporáneo de la Alianza Francesa y la entrega del Premio Impronta 2025. Cada jornada contará con presentaciones musicales de Bounce, Karen Rdz, Dominika y Ever Dura, junto a un espacio gastronómico con Koggi, Nómade Bagels, Smuchi y Lattente.

Durante todo el fin de semana, el Puerto de Asunción se convertirá en un escenario vivo de arte y cultura, donde artistas, diseñadores y público se reunirán para celebrar las múltiples expresiones que impulsan el dinamismo creativo del país.