“El vestido del arte”: la moda desembarca en el Museo Nacional de Bellas Artes

Un encuentro entre el arte y la alta costura ofrecerá “El vestido del arte”, la exposición que estará habilitada desde hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala 1345 c/ Curupayty).

En esta muestra se podrán ver las prendas diseñadas por Ofelia Aquino, Andrés Báez, Carlos Burró, Ilse Jara, Tamara Maluff, Javier Saiach, Florencia Soerensen y Emma Viedma, en diálogo con las obras de la colección Juan Silvano Godoy.

“En El Vestido del Arte, la moda se presenta como una extensión de la pintura y el museo como un espacio que invita a mirar el arte desde el cuerpo y el movimiento“, detallaron a través de un comunicado.

La exposición ofrecerá una experiencia sensorial e interpretativa. “Cada creación constituye una lectura contemporánea de las obras patrimoniales del museo, activando una reflexión sobre la historia, la estética y la capacidad del arte de transformarse al ser observado desde otros lenguajes”, añadieron.

La muestra podrá ser visitada de martes a viernes de 9:00 a 19:00 y los sábados de 9:00 a 20:00. El acceso es libre y gratuito.