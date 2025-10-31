“Tributo al corazón salvaje”: un ritual escénico que celebra la libertad creativa

Antes de nosotras hubo otras. Mujeres que escribieron en los márgenes, que bordaron versos en silencio, que hicieron de la palabra un refugio y una trinchera.

A ellas se dirige “Tributo al corazón salvaje: ritual de palabras”, una performance colectiva que se presenta por segunda vez en escena con el propósito de invocar esa fuerza interior que late en cada gesto de libertad compartida.

El proyecto, integrado por artistas de diversas disciplinas, propone un espacio poético y sonoro donde las voces femeninas y disidentes ocupan el centro. Se trata de una experiencia que celebra la creación como derecho, recordando que la palabra —en su forma más libre y visceral— puede ser también un territorio de resistencia.

La propuesta nace de un viaje: una mujer en moto, con el viento golpeándole el pecho, siente una urgencia. De esa imagen surge el leitmotiv de la obra y la pregunta que atraviesa todo el ritual: ¿Qué despierta tu corazón salvaje?. Desde esa pulsión se construye un homenaje colectivo que combina poesía, música y movimiento, invitando al público a conectar con su propia energía creadora.

En escena participan Carmen Díaz, Fátima Aguilar, Shirley Villalba, Sofía Recalde, Lourdes Benítez y Juliana Quintana, acompañadas por la danza de Karina López y la música original de Carmen Díaz. Cada una aporta su mirada y su trayectoria para dar cuerpo a una propuesta que une palabra, cuerpo y sonido como expresiones de libertad.

El “Tributo al corazón salvaje” reúne a creadoras con recorridos diversos: desde la danza contemporánea y el movimiento consciente hasta la poesía, la gestión cultural, la música y la escritura periodística. Todas ellas confluyen en un mismo gesto de afirmación y autonomía artística.

La función tendrá lugar este viernes 31 de octubre a las 21:00 en Tamo (República de Colombia 274). Las entradas anticipadas tienen un costo de Gs. 20.000, y Gs. 30.000 en puerta.

Una noche para rendir tributo a las voces que abrieron camino y a las que hoy siguen escribiendo, cantando y danzando desde su propio corazón salvaje.

Más información y reservas: Lourdes Benítez (+595) 972 711932.