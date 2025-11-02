Centro Cultural del Lago habilita “Christmas Trees II” y su feria navideña

Desde el viernes ya se puede visitar en el Centro Cultural del Lago la exposición “Christmas Trees II”, con obras realizadas por Ysanne Gayet, inspiradas en los árboles nativos del Paraguay con sus flores y fauna colorida.

Lea más: Celebración del Día de Muertos llega al Centro Cultural del Puerto

Durante la feria navideña se pueden encontrar en exposición y venta las obras de los artesanos de Areguá: Agustina Rejala, Bienvenida Páez Monges, Carlos Echeverría, Elizabeth Rejala, Francisco Rojas Sánchez, Gladys y Teresa Vera, entre otros.

De Pirayú están Jazmín Jara y Evelina Irala, mientras que de Asunción participan Maneno Juárez, Kyoko Shimizu, María Teresa Recalde, Martín Spinzi y Julio Insfrán.

Igualmente son parte de esta feria el iteño Celso Benítez, Ana Carina Aranda, de Luque; Carolina Noguera y María Mercedes Esquivel, de Tobatí; y Esperanza Rodríguez, de Capiatá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El público también podrá observar pesebres que son parte del acervo del Centro Cultural del Lago.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El horario de atención es jueves y viernes de 9:00 a 17:00, sábados de 10:00 a 18:00, y domingos de 10:30 a 18:00. El acceso es libre y gratuito.