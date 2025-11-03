Las Paraguayas conquistan el “Ñandutí de Oro” en Itauguá

La Noche Central de la 46 edición del Festival Nacional del Ñandutí finalmente se celebró anoche en el Club Olimpia de Itauguá, tras haberse postergado el sábado por las lluvias que se registraron durante casi toda la jornada.
El grupo Las Paraguayas conquistó este año el “Ñandutí de Oro”, el principal reconocimiento del festival, tras deleitar al público con sus arreglos vocales, sus coreografías y atuendos coordinados en rojo, blanco y azul con apliques de ñandutí.
La agrupación está conformada por Marifé Gaona, Clarisa Valdez, Milka Gaona, Maraleiza Gaona, Magalí Nuñez y Maziela Gaona, bajo la dirección de Roberto Gaona.
El “Ñandutí de Plata” quedó en manos del grupo Nestor Ló y los Caminantes, que llegó al escenario presentando sus canciones, incluyendo algunos temas de su nuevo álbum “Ndaipóri Frontera”.
El Grupo Jerovia se consagró ganador del Trofeo Félix Fernández, otro de los reconocimientos que otorga este festival.
Una gran cantidad de público disfrutó del evento, que también ofreció varios homenajes y presentó en escena a artistas como el Grupo Evolución, el Grupo Proyección, Richer Palma, el Grupo Generación, la Orquesta Típica Ymaguaréicha, entre otros.