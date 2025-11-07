Ballet Folklórico Compasses celebra su aniversario con “Tierra Paraguaya”

El Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) albergará hoy a “Tierra paraguaya”, la gala del Ballet Folklórico Compasses. Tendrá funciones a las 20:00 y 22:00, con entradas a G. 100.000.

Lea más: Diversidad teatral en escena: obras para disfrutar este fin de semana

Nathalia Barrios y Analía Zaya están al frente de esta gala que con música, vestuario y danzas busca rendir homenaje a la riqueza cultural del país.

Como invitadas especiales estarán las integrantes del grupo Las Paraguayas, que acaban de conquistar el premio “Ñandutí de Oro” en el Festival Nacional del Ñandutí; y la violinista Jeruti Silva, quien se suma con un tributo a la guarania en el año de su declaración como patrimonio cultural.

“Tierra Paraguaya es la síntesis de este camino; cada edición nos invita a crecer y a volver a mirar nuestras raíces desde una nueva perspectiva”, señaló Barrios con respecto a este espectáculo, que busca celebrar un nuevo aniversario de la agrupación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También detallaron que la propuesta artística de este año se inspira en el árbol como símbolo de vida y esperanza. “En tierra fértil, donde el susurro de la brisa habla, crece un árbol, símbolo de vida y esperanza; sus raíces ancladas en la historia ancestral son los cimientos que sostienen nuestros pasos”, añadieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ballet Compasses ha llevado la danza paraguaya a escenarios de diversos continentes. Recientemente, la agrupación obtuvo el Primer Puesto en el Miami International Ballet, que les otorgó un pase para presentarse en Japón, y el Primer Puesto en el Festival de Danza de Florianópolis – Premio Desterro, donde también recibieron menciones a Mejor Presentación y Premio Destaque.

Los interesados en adquirir entradas para la gala pueden contactar al (0994) 455-933 o visitar la página de Instagram @bf_compasses.