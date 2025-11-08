Cultura
08 de noviembre de 2025 - 01:00

Espacio E celebra una nueva edición de la “Jam contemporánea”

La Jam Contemporánea invita a todos a bailar en Espacio E.
Bailarines, músicos y artistas visuales serán parte de la “Jam contemporánea”, que se realizará hoy en Espacio E (Estrella 977 c/ Colón). El acceso es libre y el aporte sugerido es de G. 20.000.

Por Maripili Alonso

El evento se iniciará con una performance del elenco de Danza Contemporánea de la Compañía de Arte del ISBA, y musicalización del maestro José Ariel Ramírez.

Seguidamente habrá una presentación de los participantes del taller Danza y Sentidos, bajo la orientación de Edith Correa. Finalmente, se habilitará un espacio para quienes deseen compartir su danza.

Esta es la sexta edición de la “Jam Contemporánea”, que viene implementando Espacio E desde el año pasado. “La idea es consolidar un espacio performático para la improvisación y el cruce de disciplinas artísticas, guiados por la danza y el movimiento”, detallaron desde el centro cultural.

Agregaron que con esta lógica, partiendo de la somática, se trabaja todos los sábados en el taller Danza y Sentidos.

“Las Jam son, por un lado, una visibilización del trabajo de los talleres, y por otro, una invitación al movimiento y la danza, como partes esenciales de nuestras vidas. No hace falta ser bailarines para participar, sino tener ganas de explorar el movimiento y disfrutar”, explicaron.

El evento cuenta con el apoyo del Fondec y una alianza con el ISBA.