Espacio E celebra una nueva edición de la “Jam contemporánea”

El evento se iniciará con una performance del elenco de Danza Contemporánea de la Compañía de Arte del ISBA, y musicalización del maestro José Ariel Ramírez.

Lea más: Ballet Folklórico Compasses celebra su aniversario con “Tierra Paraguaya”

Seguidamente habrá una presentación de los participantes del taller Danza y Sentidos, bajo la orientación de Edith Correa. Finalmente, se habilitará un espacio para quienes deseen compartir su danza.

Esta es la sexta edición de la “Jam Contemporánea”, que viene implementando Espacio E desde el año pasado. “La idea es consolidar un espacio performático para la improvisación y el cruce de disciplinas artísticas, guiados por la danza y el movimiento”, detallaron desde el centro cultural.

Agregaron que con esta lógica, partiendo de la somática, se trabaja todos los sábados en el taller Danza y Sentidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Las Jam son, por un lado, una visibilización del trabajo de los talleres, y por otro, una invitación al movimiento y la danza, como partes esenciales de nuestras vidas. No hace falta ser bailarines para participar, sino tener ganas de explorar el movimiento y disfrutar”, explicaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El evento cuenta con el apoyo del Fondec y una alianza con el ISBA.