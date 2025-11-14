Cultura
14 de noviembre de 2025 - 01:00

Humor, drama y brillos propone la diversa cartelera teatral

Noelia Ibarrola y Natalia Nebbia protagonizan "Barrunto" en el Espacio Cultural Staudt.
Del drama “Barrunto”, al teatro de revista con “Barbarísima” y la comedia “Vamos a estar peor”. La cartelera teatral de este fin de semana ofrece diversos estrenos, para disfrutar en distintos espacios de Asunción.

Por Maripili Alonso

Una variada cartelera teatral se ofrece en Asunción este fin de semana, invitando al público a sumergirse en diversas historias sobre la realidad humana, así como disfrutar del brillo, la música y el humor del teatro de revista.

En el Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe) desde hoy se presentará al público “Barrunto”, una obra dirigida por Jorge Báez, que expone el acoso y el abuso sexual.

Natalia Nebbia y Noelia Ibarrola protagonizan esta puesta escrita por el dramaturgo argentino Mario Arrieto. La trama sigue a Selene, una joven camarera de un hotel de las sierras de Córdoba, quien denuncia a Vicente, un prestigioso profesor de filosofía, por acoso sexual.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00, y los domingos a las 20:00. Las entradas cuestan G. 100.000 (anticipadas) y G. 120.000 (en puerta). Reservas al (0971)159-555.

Recuerdos y reflexión

En el Centro Cultural del Puerto (El Paraguayo Independiente y Colón), puntualmente en el Espacio Pacotilla, hoy y mañana se presentará “Villa recuerdo”, una obra escrita y dirigida por Jorge Espínola y Ángeles González.

Se trata de una puesta inspirada en la vida de un hogar de ancianos, donde convergen distintas historias de amor, pérdida y redención. La obra también aborda temas universales como la soledad, el abandono familiar, la memoria y la esperanza de encontrar paz y amor en la vejez.

El elenco está conformado por Corina Noguera, Estela Fernández, Vilmán Dami, Dionisio Sánchez, Marlina Recalde y Jeannett Martínez.

Las funciones serán hoy a las 20:30 y el sábado a las 18:00 y 21:00. Las entradas cuestan G. 30.000.

Humor en la Manzana de la Rivera

“Vamos a estar peor” se titula la comedia que llegará hoy a la sala Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant), bajo la dirección de Calolo Rodríguez.

Carlitos Ledesma, Hugo Matto, Ronald Maluf y Fito Vaccaro protagonizan esta puesta, que promete invitar a reír de todo, incluso de lo peor.

Cuatro actores protagonizan esta comedia dirigida por Calolo Rodríguez.
Las funciones serán hoy y mañana a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir a G. 50.000 de forma anticipada y, en puerta, a G. 70.000. Reservas al (0981) 670-002.

El regreso de Bárbara Cibils

En el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), desde hoy estará en escena “Barbarísima”, un espectáculo que reunirá a Bárbara Cibils con Paletita Romero, Atil Closs y Raúl Daumas, con el brillo y el humor característico del teatro de revista.

El elenco del espectáculo de revista "Barbarísima", que se presentará en el Teatro Latino.
La puesta contará además con la participación de las vedettes paraguayas Mariana Rodríguez y Eli Cas, además de la cantante Verónica Forcadell.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Ticketea, con precios promocionales a partir de G. 95.000.