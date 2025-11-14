Humor, drama y brillos propone la diversa cartelera teatral

Una variada cartelera teatral se ofrece en Asunción este fin de semana, invitando al público a sumergirse en diversas historias sobre la realidad humana, así como disfrutar del brillo, la música y el humor del teatro de revista.

En el Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe) desde hoy se presentará al público “Barrunto”, una obra dirigida por Jorge Báez, que expone el acoso y el abuso sexual.

Natalia Nebbia y Noelia Ibarrola protagonizan esta puesta escrita por el dramaturgo argentino Mario Arrieto. La trama sigue a Selene, una joven camarera de un hotel de las sierras de Córdoba, quien denuncia a Vicente, un prestigioso profesor de filosofía, por acoso sexual.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00, y los domingos a las 20:00. Las entradas cuestan G. 100.000 (anticipadas) y G. 120.000 (en puerta). Reservas al (0971)159-555.

Recuerdos y reflexión

En el Centro Cultural del Puerto (El Paraguayo Independiente y Colón), puntualmente en el Espacio Pacotilla, hoy y mañana se presentará “Villa recuerdo”, una obra escrita y dirigida por Jorge Espínola y Ángeles González.

Se trata de una puesta inspirada en la vida de un hogar de ancianos, donde convergen distintas historias de amor, pérdida y redención. La obra también aborda temas universales como la soledad, el abandono familiar, la memoria y la esperanza de encontrar paz y amor en la vejez.

El elenco está conformado por Corina Noguera, Estela Fernández, Vilmán Dami, Dionisio Sánchez, Marlina Recalde y Jeannett Martínez.

Las funciones serán hoy a las 20:30 y el sábado a las 18:00 y 21:00. Las entradas cuestan G. 30.000.

Humor en la Manzana de la Rivera

“Vamos a estar peor” se titula la comedia que llegará hoy a la sala Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant), bajo la dirección de Calolo Rodríguez.

Carlitos Ledesma, Hugo Matto, Ronald Maluf y Fito Vaccaro protagonizan esta puesta, que promete invitar a reír de todo, incluso de lo peor.

Las funciones serán hoy y mañana a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir a G. 50.000 de forma anticipada y, en puerta, a G. 70.000. Reservas al (0981) 670-002.

El regreso de Bárbara Cibils

En el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), desde hoy estará en escena “Barbarísima”, un espectáculo que reunirá a Bárbara Cibils con Paletita Romero, Atil Closs y Raúl Daumas, con el brillo y el humor característico del teatro de revista.

La puesta contará además con la participación de las vedettes paraguayas Mariana Rodríguez y Eli Cas, además de la cantante Verónica Forcadell.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Ticketea, con precios promocionales a partir de G. 95.000.