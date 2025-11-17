Académico español ofrecerá conferencia sobre el legado de Félix de Azara en la BACCN

El auditorio de la BACCN (Río Aquidabán y Río Ypané) albergará este martes a las 19:00 a esta conferencia acerca del legado de Félix de Azara, el militar, ingeniero, explorador, cartógrafo y naturalista español que a principios del siglo XIX realizó varias publicaciones acerca del Paraguay.

Lea más: La OCMA lleva su música al barrio San Antonio

La conferencia estará presentada por el Prof. Dr. Carlos Navarro Vila y será dictada por el Prof. Dr. Jorge Alvar Ezquerra, ambos Académicos de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España.

Desde el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, aseguraron que esta conferencia será “una oportunidad única” para acercarse a la obra, al método y al impacto histórico de las observaciones realizadas por Félix de Azara sobre la fauna, la geografía y los pueblos de la región.

La conferencia es presentada conjuntamente por el Centro Cultural de la República El Cabildo y la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Cuenta además con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Prof. Dr. Jorge Alvar Ezquerra es autor, junto al catedrático Antonio Campos Muñoz, del libro “Félix de Azara. El legado de un naturalista ilustrado”, el cual aborda el contexto histórico, geográfico, científico y cultural en el cual se desarrolló la vida y obra de Azara.