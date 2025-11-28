Recorridos, cine, ferias y tradición italiana para cerrar noviembre

A primera hora de la tarde, desde las 16:30, el ChacaTours Guarania vuelve a recorrer las calles de La Chacarita para revivir los pasos de José Asunción Flores, creador de la Guarania.

Lea más: Drama, comedia y memoria en la cartelera teatral

Esta edición, realizada por la Fundación Itaú, Mentu y el equipo Chacatours junto a colectivos del barrio, suma por primera vez el acompañamiento de la UNESCO, reforzando el valor patrimonial de este paseo que combina memoria musical, voces vecinales y el paisaje urbano que inspiró una de las expresiones más profundas de la identidad paraguaya.

El recorrido concluirá con la presentación del Pacto por la Chacarita y un brindis en Punta Karapa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras tanto, desde las 15:00 el Cine de Barrio se transformará en un espacio de encuentro espiritual y estético con la presentación de KUAARARA, obra audiovisual del colectivo OSYRYRY que se inspira en el Ayvu Rapyta, texto sagrado de la cosmovisión Mbyá Guaraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pieza propone un tránsito sensorial por la palabra ancestral, entrelazando sonido, imagen, narración y animación gráfica para despertar la fuerza simbólica del territorio guaraní.

Este proyecto, acompañado por los Fondos de la Secretaría Nacional de Cultura, toma como referencia la labor de la antropóloga Gloria Scappini y el grupo de lectura “Leer el Ayvu Rapyta”, cuyo trabajo ha permitido comprender este texto como un tejido vivo de memoria. KUAARARA se presenta como el inicio de un proceso mayor, abierto al diálogo y al respeto por la sabiduría que todavía respira en la palabra guaraní.

En paralelo, el Puerto de Asunción acogerá una nueva edición del Mercatino di Natale, que este año se traslada al Centro Cultural del Puerto para ofrecer un ambiente navideño al estilo italiano.

Más de cuarenta stands formarán parte de esta propuesta organizada por la Sociedad Dante Alighieri y la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya, con el apoyo de instituciones culturales y diplomáticas.

El visitante podrá disfrutar de gastronomía típica, artesanía, talleres y presentaciones artísticas en un escenario abierto frente al río, evocando la calidez de los mercados europeos pero adaptado al clima y al espíritu local. Este año, el evento refuerza además su carácter de puente cultural y comercial entre Italia y Paraguay, e incorpora sorteos y actividades para todas las edades.

La jornada cultural se completa con la Feria Palmear, que presenta su edición “Juntos por la inclusión”. Desde la mañana hasta la noche, el público podrá disfrutar de una amplia programación que incluye música, gastronomía, talleres, cine, un circuito deportivo, moda y teatro. Palmear reafirma así su vocación de espacio abierto y diverso, invitando a una experiencia que combina arte, participación comunitaria y accesibilidad.

En su conjunto, estas propuestas conforman un mapa cultural que celebra el diálogo entre territorios, lenguajes y tradiciones. La ciudad se mueve, respira y se reconoce en estas actividades que, desde distintos ámbitos, fortalecen los vínculos entre memoria, identidad y comunidad.