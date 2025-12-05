Cultura
05 de diciembre de 2025 - 14:50

“Nadie dice Nada” en Paraguay: arpa, polca y el debate eterno entre la sopa y la chipa guazú

HONOR sorprendió al traer a NDN al país, cumpliendo el deseo de los fans y del propio conductor del programa.
Cientos de personas acudieron al Paseo La Galería a presenciar la transmisión de "Nadie dice nada", el programa del canal argentino de streaming Luzu TV. Gustavo Machado

Cientos de personas acudieron hoy al Paseo La Galería para presenciar “Nadie dice nada”, el programa de streaming argentino que desembarcó en nuestro país con sus principales figuras. También harán cuatro funciones, con entradas agotadas, en el Teatro del Banco Central del Paraguay.

Por Maripili Alonso

Desde tempranas horas, cientos de personas llegaron hasta el centro comercial para tratar de ocupar un lugar y ver de cerca a Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo, así como a los miembros de su equipo de producción.

Con gritos de euforia, el público recibió a los conductores de “Nadie dice nada”, quienes se tomaron algunas selfies y firmaron autógrafos, destacando la energía y el cariño del público paraguayo.

HONOR realizó una presentación que combinó tecnología, entretenimiento y contenido en vivo.
Santi Talledo tomándose fotos con algunos fans antes del inicio de la transmisión.

“No entendemos la cantidad de gente que hay, estamos shockeados, paralizados, felices y emocionados. Todo por esta comunidad paraguaya que nos está haciendo sentir increíble desde que llegamos”, expresó Occhiato.

Marianela Ego, productora ejecutiva del programa y cuya familia es paraguaya, se emocionó hasta las lágrimas al ver la cantidad de gente y el fervor del público presente. También algunos fans expresaron su emoción por esta visita.

Con camisetas de la Albirroja, los conductores de "Nadie dice nada" realizaron la transmisión.
Durante el programa, que se realizó de 10:20 a 12:30, los conductores debatieron acerca de la chipa guazú y la sopa paraguaya, además de compartir un momento musical con el arpista Adrián Toledo y su grupo. Los músicos compartieron la alegría de la polca paraguaya.

Además de esta transmisión, los integrantes de “Nadie dice nada” se presentarán con su espectáculo este sábado y domingo en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay. Las entradas para las cuatro funciones se agotaron rápidamente.