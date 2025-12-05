“Nadie dice Nada” en Paraguay: arpa, polca y el debate eterno entre la sopa y la chipa guazú

Un furor pocas veces visto desató “Nadie dice nada”“Nadie dice nada”, el programa de streaming del canal argentino Luzu TV, que llegó a Paraguay para hacer una edición especial desde el Paseo La Galería.

Desde tempranas horas, cientos de personas llegaron hasta el centro comercial para tratar de ocupar un lugar y ver de cerca a Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo, así como a los miembros de su equipo de producción.

Con gritos de euforia, el público recibió a los conductores de “Nadie dice nada”, quienes se tomaron algunas selfies y firmaron autógrafos, destacando la energía y el cariño del público paraguayo.

Lea más: “Nadie dice Nada” en Paraguay: euforia por el streaming argentino

“No entendemos la cantidad de gente que hay, estamos shockeados, paralizados, felices y emocionados. Todo por esta comunidad paraguaya que nos está haciendo sentir increíble desde que llegamos”, expresó Occhiato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Marianela Ego, productora ejecutiva del programa y cuya familia es paraguaya, se emocionó hasta las lágrimas al ver la cantidad de gente y el fervor del público presente. También algunos fans expresaron su emoción por esta visita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el programa, que se realizó de 10:20 a 12:30, los conductores debatieron acerca de la chipa guazú y la sopa paraguaya, además de compartir un momento musical con el arpista Adrián Toledo y su grupo. Los músicos compartieron la alegría de la polca paraguaya.

Además de esta transmisión, los integrantes de “Nadie dice nada” se presentarán con su espectáculo este sábado y domingo en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay. Las entradas para las cuatro funciones se agotaron rápidamente.