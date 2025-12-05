“Nadie dice Nada” en Paraguay: euforia por el streaming argentino

El programa de streaming argentino más visto del momento, “Nadie dice Nada” de Luzu TV, llegó a Paraguay para un esperado encuentro con su audiencia local. El fenómeno que lidera el streaming argentino se emite hoy, viernes 5 de diciembre, en una edición especial desde el Paseo La Galería.

El equipo, encabezado por su fundador Nicolás Occhiato y sus populares streamers Flor Jazmín Peña, Moni Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal, se encuentra en Asunción para llevar la experiencia de Luzu TV a su masiva comunidad paraguaya.

Martín ya está en mood PARAGUAY 🇵🇾 pic.twitter.com/YDaUKT1dbC — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) December 5, 2025

La transmisión en vivo de hoy se realizará en un horario habitual, de 10:30 a 12:30, y podrá seguirse a través del canal oficial de Luzu TV en YouTube.

Una multitud se concentró en el Paseo La Galería donde se desarrolla el programa para acompañar a sus ídolos en esta emisión especial.

Por su parte, todos los integrantes del programa, destacaron el cariño y el buen trato que recibieron de sus seguidores desde que llegaron a Asunción.

Y como un guiño especial, Nico, Flor, Momi, Santi y Martín vistieron camisetas de la Albirroja.

Función en el teatro

Pero la visita no termina con el streaming. El grupo anunció una segunda presentación para mañana, sábado 6 de diciembre, donde ofrecerán un show teatral de humor en el Banco Central del Paraguay (BCP), una propuesta que ya agotó entradas.

La llegada de “Nadie dice Nada” a Paraguay subraya el éxito meteórico de Luzu TV. El canal nació en 2020 como un proyecto independiente impulsado por Occhiato en plena pandemia y, en poco tiempo, se consolidó como el líder indiscutido del streaming argentino.

esto es una locura https://t.co/f7RnEyEtDx — cm de luzu (@cmdeluzu) December 5, 2025

Actualmente, Luzu TV encabeza el ranking argentino, con transmisiones que alcanzan hasta 250.000 espectadores simultáneos y contenidos que suman millones de reproducciones on demand, transformando la manera en que la audiencia consume entretenimiento.