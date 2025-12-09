Muestra “Teatro urgente”: nuevas miradas escénicas abren el debate sobre derechos humanos

Durante tres jornadas de diciembre, cuatro dramaturgias breves seleccionadas en un reciente concurso se presentarán para conmemorar el Día de los Derechos Humanos y acercar al público relatos que dialogan con los desafíos sociales contemporáneos. La iniciativa reafirma el valor del arte escénico como plataforma de pensamiento crítico y participación ciudadana.

La muestra “Teatro urgente” nace de un proceso iniciado en octubre, cuando el Centro Paraguayo de Teatro y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay lanzaron una convocatoria abierta dirigida a creadoras y creadores de corta y mediana trayectoria.

El objetivo consistió en promover una dramaturgia nueva que, desde la brevedad, lograse interpelar al público y poner en el centro las realidades sociales del país, especialmente aquellas relacionadas con la defensa y promoción de los derechos humanos. Con el apoyo de la Unión Europea, el concurso logró reunir voces diversas, sensibles a los conflictos y tensiones cotidianas que atraviesan a la sociedad paraguaya.

Obras seleccionadas

De este proceso surgieron las cuatro obras que integran la muestra: “Números” de Aldo Valdez, “Gabino Mendoza” de Daniel Gómez Prieto, “Palabra, libertad y dignidad” de Noemí Brítez y “La mujer que escupe fuego” de David Amado y Paola Ferraro.

La primera fecha, el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 en la Sala La Correa (Gral. Díaz y Don Bosco), se presentarán “Números”, de Aldo Valdez, y posteriormente “Gabino Mendoza”, escrita por Daniel Gómez Prieto.

La programación continúa el jueves 11 de diciembre, también a las 20:00 y nuevamente en la Sala La Correa, con el reestreno de “Gabino Mendoza” y “Números”, a las que se integran “Palabra, libertad y dignidad”, de Noemí Brítez, y “La mujer que escupe fuego”, creada por David Amado y Paola Ferraro.

El viernes 12 de diciembre a las 20:30, en la sede de Cepate (Av. República 284), el recorrido concluye con las obras de Brítez y del dúo Amado–Ferraro, que completan así la muestra.

Cada pieza tiene una duración aproximada de veinte minutos y ofrece una perspectiva distinta sobre experiencias sociales marcadas por desigualdades y resistencias cotidianas.

Las funciones son de acceso libre hasta completar aforo, con entradas disponibles una hora antes de cada presentación en las boleterías correspondientes.

La muestra no solo celebra el Día de los Derechos Humanos, sino que invita a pensar cómo el arte contribuye a sostener y renovar estos principios en la vida colectiva.

Como recuerdan los organizadores, aunque el concurso cuenta con financiación de la Unión Europea, su contenido es responsabilidad exclusiva del Centro Paraguayo de Teatro y no representa necesariamente la postura de la institución europea, un matiz que subraya la autonomía cultural del proyecto.