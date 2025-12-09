Noche festiva con la OSCA para despedir el ciclo Cultura en los Barrios

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá este martes 9 de diciembre, a las 20:00 horas, el concierto de clausura del tradicional “Ciclo de Conciertos en los Barrios: Sinfonía divertida”.

Lea más: Flor Bertotti iluminó Asunción con una noche mágica y llena de nostalgia

La presentación tendrá lugar en el Colegio Santísimo Redentor, ubicado en la intersección de Estados Unidos y 22 Proyectadas, con acceso completamente libre y gratuito para toda la comunidad.

La velada contará con la dirección de José Miguel Echeverría y Juan Gerardo Ayala, quienes guiarán a la orquesta en un repertorio variado y especialmente concebido para un público amplio y familiar. Participarán como solistas José Cabrera en clarinete, Marcos Lucena en arpa y Hugo Valenzuela en canto, aportando matices y estilos diversos a la propuesta artística.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La programación incluye obras de distintos géneros, desde clásicos ligeros hasta piezas paraguayas y melodías populares de alcance internacional. Gracias a la articulación con comisiones vecinales, cooperativas, clubes sociales y parroquias, estos encuentros suelen atraer una notable afluencia de público, fortaleciendo el vínculo entre la orquesta y las comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el ciclo

Con más de veinticinco años de trayectoria, este ciclo de ocho conciertos gratuitos se ha consolidado como una de las iniciativas culturales de mayor arraigo en Asunción. Su objetivo principal es acercar la música sinfónica a los barrios populares, generando espacios alternativos donde niños, adolescentes, padres y abuelos puedan disfrutar juntos de una experiencia artística accesible y de calidad.

“Cultura en los Barrios” es también un escenario de apertura para artistas de diferentes géneros, que encuentran en la OSCA una oportunidad para compartir sus composiciones y su talento. El ciclo se caracteriza por un ambiente festivo, donde la alegría, el humor y la cercanía de los propios músicos se combinan para ofrecer noches llenas de emoción.

El concierto está organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción, y cuenta con la presentación de la Fundación Itaú y Petrobras.