“Inquilinato” se alista para volver a escena en la Manzana de la Rivera

La compañía La Parada Teatro volverá a poner en escena la obra “Inquilinato”, escrita y dirigida por Nelson de Santaní. La puesta se presentará este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 a las 21:00 en la Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

La trama presenta a dos hermanas, Marcela y Regina, unidas y a la vez separadas por un secreto del pasado. Juntas administran un inquilinato en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción, una herencia familiar que terminó convirtiéndose en su único vínculo.

Marcela aparece para cobrar el alquiler, mientras que Regina se queda a cargo del día a día, cuidando o intentando controlar a sus inquilinos, quienes llegaron allí en distintas circunstancias.

“La obra se inspira en relatos reales, tomando como base la vida de un sector relegado de la sociedad. A través de una veintena de personajes, algunos extravagantes, otros sombríos, todos humanos, todos cargados de sueños, fracasos y deseos, se construye un drama teñido de comedia, una metáfora de la vida misma: caótica, impredecible, profundamente humana”, añade la sinopsis.

El elenco de esta puesta está conformado por Nancy Saldivar, Ivonne Spinzi, Ángel Delgado, Andrea Maidana, Nery Almirón, Luz Marisabel Bobadilla, Kote Fleitas y Claudia Spinzi.

También son parte de esta puesta: Miguel H. López, Barbara Becklake, Wilton Vuyk, Paula Ávila, Kandela González, Jonathan Trinidad y Facundo Bogado.

Las entradas cuestan G. 70.000 y, de forma anticipada, G. 50.000. Las mismas se pueden adquirir al WhatsApp (0986) 406-904.