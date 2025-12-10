Bochín Teatro Clown se presentará en Villa Hayes

“La Compañía del Tío Tocino” emprende nuevamente el camino de las giras populares y lo hace con su espectáculo que recupera la esencia del teatro paraguayo.

El jueves 11 de diciembre, a las 16:00, el público podrá encontrarse con una propuesta que combina romance, drama, comedia, poesía y música en directo, fiel al sello que Bochín Teatro Clown ha cultivado durante casi cincuenta años.

La función, que cuenta con el apoyo de los Fondos de Cultura 2025 otorgados por la Secretaría Nacional de Cultura, se celebrará en el Centro Cultural Melodía (Laudo 495, ciudad de Villa Hayes), con acceso libre para todas las familias.

La obra plantea una historia tan vigente como clásica: una familia de comediantes, separada tiempo atrás por la peste, se reencuentra para retomar su repertorio y volver a los caminos.

A través de esta premisa, el público acompaña a los personajes en un tránsito entre cuadros teatrales, odas inspiradas en García Lorca y Antonio Machado, y momentos musicales que incorporan el rasguido flamenco de la guitarra del Tío Jacinto, incluida una saeta que evoca la tradición española.

El humor ocupa un lugar destacado con las piezas “Gerineldo” y “Vyropaha”, donde el acento español convive con matices de guaraní para dar forma a una velada marcada por la mezcla cultural y el espíritu festivo.

El elenco está integrado por Jorge Britez en el rol del Tío Tocino, Marisa Cubero como Madrina Flor, Aura Britez en el papel de Carolina, Carlos Aquino como Geri y Félix Colmán como Tío Jacinto.

Todos ellos dan vida a un montaje que busca celebrar la memoria del teatro popular, reforzando su vínculo con el público y recordando la vigencia de una tradición que se renueva con cada encuentro.