DanceSport Paraguay busca dar a conocer el baile deportivo con una Gala de Ballroom

Esta noche a las 20:30, DanceSport Paraguay ofrecerá su Gala de Ballroom 2025, un evento que significará la presentación oficial del baile deportivo ante el público paraguayo. El evento será en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

La gala contará con la participación de artistas invitados como el Elenco Angatupyry, la cantante Susana Zaldívar, ASO Breaking y Latin Company. Según sus organizadores, esta actividad marcará un antes y un después en la danza competitiva del país.

“El baile deportivo, conocido internacionalmente como DanceSport, combina la técnica, la elegancia y la exigencia física del deporte con la expresión artística de la danza”, detallaron.

Esta actividad está reconocida por la World DanceSport Federation (WDSF) e incluye categorías como Ballroom (Standard y Latin) y Breaking, esta última incorporada recientemente al programa olímpico.

Carlos Barreto, presidente de DanceSport Paraguay, afirmó que en esta primera etapa el objetivo es difundir y promover el baile deportivo en nuestro país, para luego posicionar a Paraguay dentro del circuito internacional.

Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y se pueden adquirir a través del (0984) 864-861. En puerta costarán G. 100.000.