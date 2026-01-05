Danza en 2025: persistir, crear y sostener el movimiento

Procesos, residencias y trabajo colectivo

Uno de los ejes más significativos del año fue la Residencia de Creación Caudal, impulsada por Tercer Espacio Colectivo Artístico junto al Colectivo Artístico Caudal. Pensada para fortalecer el circuito profesional e independiente de la danza contemporánea en Asunción y el área metropolitana, la iniciativa reunió a colectivos locales y artistas independientes en un proceso de intercambio sostenido, acompañado por los coreógrafos y docentes internacionales Pedro García (México) y Natalia Akoskin (Argentina).

La residencia no solo propició instancias de creación, sino también espacios de formación y entrenamiento abiertos a la comunidad, con clases gratuitas en Espacio E y una clase magistral en el Auditorio FADA UNA, ampliando el impacto del proyecto más allá de la producción escénica. El proceso culminó con una muestra que dio cuenta del diálogo entre artistas paraguayos e invitados internacionales. El proyecto fue posible gracias al apoyo de Iberescena, los Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción y la colaboración de instituciones académicas y espacios independientes.

Con la mirada puesta en el futuro, Tercer Espacio Colectivo se prepara para celebrar en 2026 sus 15 años de trayectoria, consolidándose como una referencia de la danza contemporánea independiente en Paraguay, con proyección regional.

Continuidad y creación independiente

Durante 2025, EQ’E Cía. de Arte y Danza sostuvo un trabajo anual continuo que se diferencia de la lógica de producción por proyecto. La compañía funcionó como un colectivo activo todo el año, con entrenamientos regulares, clases sostenidas y una práctica colaborativa orientada a la construcción de un lenguaje común.

Sin apoyo económico institucional, EQ’E profundizó su investigación corporal y técnica, incorporando entrenamiento aéreo junto a Nhi-Mu Teatro Aéreo, en alianza con Evolución Academia de Danza, espacios clave para sus procesos creativos. Este recorrido se tradujo en dos estrenos que marcaron el año: “Las que navegan”, pieza breve presentada en julio en la gala Intersecciones en el Teatro de las Américas del CCPA, y “Umbral”, un tríptico escénico estrenado en diciembre en Evolución Danza. Esta última obra sintetizó una búsqueda poética desarrollada a lo largo del año, explorando territorios oníricos y los límites entre lo visible y lo invisible.

Cruces internacionales y residencias de creación

La Cía. Danza Bethania Joaquinho apostó en 2025 al intercambio internacional con la residencia de la artista franco-danesa Laura Guy, radicada en Berlín. De este proceso surgieron dos obras: el unipersonal “La petit Laura”, estrenado en Espacio E, y “Are you coming to my pyjama party”, resultado de una residencia colectiva junto a la compañía y artistas invitadas.

Esta última tuvo su estreno oficial en julio dentro de Intersecciones, gala producida por Bethania Joaquinho junto a Nastia Goiburu y Gloria Morel, con apoyo del CCPA, Fundación Arts Musicae y Uninorte. La experiencia incluyó talleres abiertos que derivaron en la selección de intérpretes para la residencia, generando oportunidades laborales para nuevas artistas.

Ballet, repertorio y circulación territorial

En el ámbito del ballet, Único’s Ballet desplegó una agenda intensa durante el año. Estrenó “Trasdecer”, con música original, presentó la gala Buenos Aires Ballet —que contó con la participación del bailarín paraguayo Jiva Velázquez— y sumó nuevos títulos como “Le Freak” y “Estaciones en movimiento”, esta última junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. La compañía se presentó tanto en Asunción como en Ciudad del Este, ampliando su alcance territorial.

Por su parte, el Ballet Clásico y Moderno Municipal sostuvo una programación que combinó grandes títulos del repertorio con estrenos y propuestas de circulación barrial. Durante el año se presentaron “El Cascanueces”, “La Cenicienta” —estreno mundial con coreografía de Marina Sánchez—, “El lago de los cisnes” y el estreno de “Kurusu Rape”. Además, el ciclo “El gran vals”, junto a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, llevó la danza a distintos barrios, reforzando el vínculo con nuevos públicos.

Festivales y espacios de encuentro

Los festivales continuaron siendo plataformas fundamentales para la visibilidad y el intercambio. En 2025 se realizó la 24ª edición del Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas “Crear en libertad”, consolidado como un espacio de referencia para la escena local e internacional.

Asimismo, el Syry Festival Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas, en su sexta edición, se articuló con la XVIII edición de Asunción Danza, proponiendo una semana intensa de funciones, talleres y actividades que reafirmaron el rol de estos encuentros como motores de circulación y formación.

Nuevas obras y búsquedas escénicas

Entre los estrenos del año, “Cuerpos de agua” marcó el debut del Colectivo Artístico Incesante en la escena de la danza contemporánea, sumando nuevas voces y miradas al panorama local. Por su parte, “Pantalla Paraguaya”, con dirección y coreografía de Norma Santacruz, retomó el universo simbólico de Ara Haku para explorar la pantalla de karanday como objeto cultural, territorio de memoria y gesto de resistencia.

Otras actividades, reconocimientos y memoria viva

El año también estuvo atravesado por actividades que ampliaron la noción de danza más allá del escenario. La Muestra Internacional de Videodanza Eku’e celebró su 15ª edición en Espacio E, consolidándose como un espacio clave para el cruce entre cuerpo, cámara y tecnología.

El encuentro Asunción Baila, realizado en Asunción Arts Centre, reunió a bailarines internacionales que dictaron clases y compartieron nuevas perspectivas técnicas y estéticas. En el ámbito patrimonial, la exposición “Diseñando el mapa de su mundo”, protagonizada por Reina Menchaca en la Casa Bicentenario de la Danza Tala Ern de Retivoff, ofreció un recorrido antológico por siete décadas de diseño y creación escénica.

Los reconocimientos marcaron otro punto alto del año: Reina Menchaca y Lilú Torres recibieron el Premio Mimbipá; Maribeth Brizuela fue distinguida como Maestra del Arte; y Alejandra Díaz obtuvo el Reconocimiento a la Gestión Escénica Iberoamericana “Guillermo Heras”, otorgado por Iberescena en el marco del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas. Además, se realizó Ñane Mba’e 2025, gala artística de tributo a grandes exponentes de la danza en Paraguay.

Un cierre necesario

Este panorama de la danza en Paraguay durante 2025 también deja en evidencia una deuda persistente: la ausencia de una política pública sostenida para el sector. La producción, la formación, la circulación y la memoria de la danza continúan dependiendo, en gran medida, del esfuerzo individual y colectivo de artistas y gestoras, más que de un compromiso estatal real y sistemático.

Nombrar lo que se hizo es necesario; señalar las condiciones en las que se hace, también. Sin apoyo estructural, la escena no solo se precariza: se limita su crecimiento, su proyección y su derecho a existir como parte fundamental de la vida cultural del país.