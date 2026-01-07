Ofrecen talleres de danza gratuitos en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ycuá Bolaños

Los elencos de la SNC pondrán en marcha, desde este jueves 8 y hasta el próximo 23 de enero, una serie de talleres de danza con acceso gratuito, pero que requieren de inscripción previa. Las clases se impartirán en los salones del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ycuá Bolaños (Avda. Santísima Trinidad y Avda. Artigas).

Lea más: Danzas paraguayas se lucen en Abu Dabi de la mano del Ballet Folklórico Iberoamericano

Los días lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 serán las clases del taller de Danza Contemporánea. El mismo tendrá como facilitadores a los profesores Norma Santacruz y Hugo Rojas.

Los martes y jueves, de 9:00 a 10:30, se llevará a cabo el taller de técnicas de Danza Clásica. Los facilitadores serán la Prof. Diana Ivanauskas y la Prof. Natasha Larreinegabe.

El taller de Danza Paraguaya será los días viernes, de 12:00 a 14:00, y tendrá como facilitadores a las profesoras Patricia Romero y Adriana Lugo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los talleres de técnica clásica y de técnica contemporánea están dirigidos a bailarines profesionales y estudiantes de nivel avanzado o intermedio. En tanto, el de danza paraguaya está abierto a bailarines de todas las edades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los interesados en ser parte de esta oportunidad única de aprendizaje y crecimiento artístico pueden completar el formulario disponible en el enlace https://forms.gle/tDRBBysqVqbFzH1XA.