Danzas paraguayas se lucen en Abu Dabi de la mano del Ballet Folklórico Iberoamericano

Desde hace 28 años, la Prof. Nancy Cristaldo recorre los escenarios del mundo con el Ballet Folklórico Iberoamericano del Paraguay. La agrupación realizó, en noviembre pasado, su gira número 53 y llegó por primera vez a Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

La presentación se llevó a cabo en el Umm Al Emarat Park, en el marco del Evento Nacional de la Tolerancia y la Convivencia. Según Cristaldo, fue “la primera vez que Paraguay hizo flamear su bandera” en este encuentro, en el que también estuvieron delegaciones de otros países.

La gira del ballet a Abu Dabi se dio mediante una invitación de la embajadora paraguaya en los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther, y del jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de la Tolerancia de los EAU.

“Es un evento que reúne a las familias de los emiratíes con el mundo, presentando nuestra cultura. En ese evento yo tuve la oportunidad de presentar en una exposición un diseño de traje de ñandutí”, comentó Cristaldo.

Durante el 2025, la agrupación también estuvo llevando la danza paraguaya a la Folkloriada de Rusia y en las ciudades de Amman, Jerash y Petra de Jordania.

Cristaldo comentó además que la trayectoria del ballet inspiró al compositor y músico Ceferino Vera Cañete, autor de la conocida polca “El Vaivén del Paraná”, a componer una obra especialmente para la agrupación. La misma se titula “DANZAIABNANCYC”, la cual aún no la interpretaron en escena.

Amor a la danza y a representar al país

El Ballet Folklórico Iberoamericano del Paraguay está conformado actualmente por 24 bailarines, algunos de los cuales están desde los inicios de la agrupación en el año 1998.

“Integran bailarinas y bailarines de diferentes edades. Tengo bailarinas que tienen ya 40 o 50 años. Son madres, abogadas, ingenieras, arquitectas, doctoras, todas profesionales que aman bailar y que aman representar a nuestro país y lo toman con mucha responsabilidad”, señaló.

Cristaldo afirmó que la danza “es una carrera de resistencia” y con este ballet han pudieron hacer realidad los sueños de muchos bailarines que han pasado por sus filas.

Detalló que también hay varias profesoras de danza y directoras de academias entre los integrantes de esta agrupación, que ha realizado también presentaciones en China-Shanghái; Dubái, Kasajistán, Uzbekistán, entre otros países.

La directora del ballet afirmó que el público siempre queda impresionado y valoran mucho las presentaciones que realizan, ya que se adecuan a la cultura de cada país al que van, adaptando incluso el vestuario a los códigos que se manejan.

Cristaldo recordó con emoción la visita que hicieron a Moscú, Rusia, donde visitaron el monolito en homenaje al compositor paraguayo José Asunción Flores, ubicado en la Biblioteca de la Literatura Extranjera.

“Es el único paraguayo entre todos los grandes del mundo. Para nosotros eso es un honor, un orgullo”, recordó y comentó que no pudo evitar derramar algunas lágrimas en ese momento.

En cuanto al 2026, Cristaldo señaló que tienen invitaciones para Hong Kong, Abu Dabi, Jordania y otra invitación para los Emiratos Árabes Unidos.

Sostuvo que no siempre es fácil encarar estos viajes, ya que tienen que hacer varias conexiones, llevando en sus equipajes los vestuarios y todo lo necesario para las presentaciones.

“Y con todo el amor que llevamos del pueblo paraguayo cargado en nuestras maletas. Ilusiones, alegrías... Cada viaje para nosotros es como que vamos a viajar por primera vez en nuestra vida, porque es todo nuevo y es algo mágico lo que vivimos con el ballet”, concluyó.