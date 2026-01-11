Cultura
13 de enero de 2026 - 01:00

Un ciclo atravesado por el “techaga’u” para visibilizar a Paraguay en España

Fachada de la Casa de América que este jueves albergará al primer encuentro del ciclo "El Paraguay que llevamos dentro".
Fachada de la Casa de América que este jueves albergará al primer encuentro del ciclo "El Paraguay que llevamos dentro".MARIPILI ALONSO

“El Paraguay que llevamos dentro- Techaga’u/Nostalgia que trae un país” se denomina el ciclo de encuentros culturales y el proyecto audiovisual que busca visibilizar a Paraguay en España. El primer encuentro será este jueves 15 en Casa de América de Madrid.

Por Maripili Alonso

“El Paraguay que llevamos dentro” es un ciclo que apunta a reunir las voces de paraguayos residentes y de españoles que han construido un vínculo profundo con el Paraguay, para contribuir a la construcción y la proyección de la imagen de nuestro país en España.

Lea más: Globos de Oro, un examen para las grandes candidatas a los premios Óscar

La iniciativa, impulsada por la productora Vicky Ramírez Jou, tendrá este jueves 15 a las 18:30 su primera charla en la Casa de América en Madrid (Plaza de Cibeles 2). En este primer encuentro estarán los paraguayos Andrea Oleñik Memmel, Pablo Bogado, Amapola Samaniego, Diego Vera y la española Eloísa Vaello Marco.

“El proyecto se articula desde la memoria, la experiencia migrante y los relatos reales de quienes llevan a Paraguay consigo, proponiendo una mirada contemporánea y humana sobre la identidad paraguaya fuera de sus fronteras”, explicó Ramírez.

El ciclo tendrá cinco encuentros presenciales, que se desarrollarán entre enero y junio en Madrid, Barcelona y Málaga. Como invitados estarán profesionales del ámbito médico, cultural, social, empresarial y artístico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cada uno de los encuentros se propondrá una conversación en torno a identidad, migración, memoria y vínculos entre Paraguay y España.

Los inicios de un documental

La productora, gestora cultural y comunicadora Vicky Ramírez Jou, quien ha estado en la producción de varios programas de televisión y películas como “7 Cajas”, detalló que este ciclo forma parte de la etapa de desarrollo e investigación de un documental audiovisual.

Vicky Ramírez Jou, productora ejecutiva de varios proyectos de cine y televisión.
Vicky Ramírez Jou, productora ejecutiva de varios proyectos de cine y televisión.

La narrativa de este documental se plantea “contar Paraguay sin filmarlo en su territorio, construyendo el relato desde la diáspora y de los lazos humanos que sostienen al país más allá de su biografía”.

“La nostalgia se plantea como una forma activa de presencia, identidad y transmisión cultural”, agregó.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de Paraguay en España y el espacio cultural Casa de América.