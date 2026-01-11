Un ciclo atravesado por el “techaga’u” para visibilizar a Paraguay en España

“El Paraguay que llevamos dentro” es un ciclo que apunta a reunir las voces de paraguayos residentes y de españoles que han construido un vínculo profundo con el Paraguay, para contribuir a la construcción y la proyección de la imagen de nuestro país en España.

La iniciativa, impulsada por la productora Vicky Ramírez Jou, tendrá este jueves 15 a las 18:30 su primera charla en la Casa de América en Madrid (Plaza de Cibeles 2). En este primer encuentro estarán los paraguayos Andrea Oleñik Memmel, Pablo Bogado, Amapola Samaniego, Diego Vera y la española Eloísa Vaello Marco.

“El proyecto se articula desde la memoria, la experiencia migrante y los relatos reales de quienes llevan a Paraguay consigo, proponiendo una mirada contemporánea y humana sobre la identidad paraguaya fuera de sus fronteras”, explicó Ramírez.

El ciclo tendrá cinco encuentros presenciales, que se desarrollarán entre enero y junio en Madrid, Barcelona y Málaga. Como invitados estarán profesionales del ámbito médico, cultural, social, empresarial y artístico.

En cada uno de los encuentros se propondrá una conversación en torno a identidad, migración, memoria y vínculos entre Paraguay y España.

Los inicios de un documental

La productora, gestora cultural y comunicadora Vicky Ramírez Jou, quien ha estado en la producción de varios programas de televisión y películas como “7 Cajas”, detalló que este ciclo forma parte de la etapa de desarrollo e investigación de un documental audiovisual.

La narrativa de este documental se plantea “contar Paraguay sin filmarlo en su territorio, construyendo el relato desde la diáspora y de los lazos humanos que sostienen al país más allá de su biografía”.

“La nostalgia se plantea como una forma activa de presencia, identidad y transmisión cultural”, agregó.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de Paraguay en España y el espacio cultural Casa de América.