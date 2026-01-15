Ybytymí propone una jornada abierta para acercar la arqueología a la comunidad

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Recuperación del Patrimonio de Ybytymí, contará con la participación de las arqueólogas Mirtha Alfonso y Astrid Ávalos y ofrecerá dos actividades gratuitas dirigidas a distintos públicos.

La propuesta comenzará por la mañana, de 10:00 a 11:30, en la Plaza Mayor, con el taller infantil “Arqueólogos por un día”. Destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años, el espacio invita a descubrir el trabajo arqueológico de manera lúdica, promoviendo el cuidado y la valoración del patrimonio cultural. Se aconseja a los participantes asistir con ropa cómoda, gorra y agua.

Ya por la tarde, a partir de las 14:00, el Salón Municipal albergará el conversatorio “Una mirada a la arqueología y el patrimonio de Ybytymí”, dirigido al público en general. El encuentro propone un espacio de diálogo y reflexión sobre la historia y los bienes culturales de la zona, guiado por la experiencia de las arqueólogas invitadas.

Las actividades son abiertas y gratuitas. Para más detalles, se puede contactar al (0971)116250.