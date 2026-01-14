Cultura
Dúo cordobés presenta la obra “Ecos de un tambor”, en la ciudad de Iturbe

Una escena del dúo cordobés
Una escena de “Ecos de un tambor”.

El Centro Cultural Comunitario La Estación de Iturbe abre sus puertas a una propuesta artística que combina teatro y música en vivo para invitar al público a un viaje sensible hacia los orígenes de la humanidad. El dúo Epu Leufü llega desde el monte cordobés con “Ecos de un Tambor”, una obra que entrelaza ritmo, cuerpo y memoria.

Desde el Centro Cultural La Estación de Iturbe se anuncia la llegada de Epu Leufü, un dúo de teatro y música cuyo nombre, que en mapuzungun significa “dos ríos”, expresa el cruce de lenguajes y caminos que define su trabajo artístico. Provenientes del monte cordobés, sus integrantes recorren distintos territorios llevando historias que laten al compás del tambor y del cuerpo en escena.

La propuesta que presentan, titulada “Ecos de un Tambor”, es una obra de teatro con música en vivo y personajes interpretados mediante máscaras. A través de un lenguaje poético y rítmico, la puesta invita a retroceder en el tiempo para revisitar momentos esenciales de la historia humana. En ese recorrido emerge un relato de amistad atravesado por la experiencia de la esclavitud y por los patrones que la sociedad impone sobre los cuerpos y los vínculos.

El tambor ocupa un lugar central como portador de memoria: es el instrumento que guarda las huellas del pasado y marca el pulso de una narración profunda y emotiva. El cuerpo, en movimiento, se convierte en el espacio donde esa memoria se hace visible, generando un clima íntimo que interpela al espectador desde lo sensible y lo colectivo.

La función tendrá lugar el jueves 15 de enero a las 19:00 en el Centro Cultural La Estación de Iturbe. La entrada será a aporte voluntario, reafirmando la idea de que el arte es un derecho y debe ser accesible para todas las personas. El espacio comunitario invita así a compartir una experiencia artística que promete resonar más allá del escenario, fiel a su espíritu de ser un lugar donde el arte también viaja.