Pentamusic Festival reunirá este domingo música y literatura en la ciudad de Luque

Diez agrupaciones nacionales serán parte de la programación del Pentamusic Festival, que celebrará su octava edición este domingo 18 en el local de la Asociación de Músicos Luqueños (Natalicio Talavera c/ Padre Gómez), a partir de las 16:00.

Este será el cuarto año que el festival tendrá como sede a la ciudad de Luque y presentará un escenario con dos tarimas móviles que permitirán agilizar al máximo el desarrollo de la programación de este evento, destacaron los organizadores.

”La producción cuenta con equipamientos de primer nivel que garantizan las condiciones técnicas, ofreciendo un espectáculo musical de primer nivel", añadieron.

La programación musical comenzará a las 18:00 con la agrupación Bluestone, seguida por Lok’tar desde las 18:30. Para las 19:10 está previsto el show de Toxic Avenger, para luego dar paso a Full/Sin a las 19:45.

Bajo Zero llegará a escena desde las 20:20, mientras que toda la potencia de Mythika se hará presente en escena a las 20:55.

La agrupación luqueña de thrash metal Batallón también será parte de este festival, subiendo al escenario desde las 21:30. Seguirá Sadistic Art, con su propuesta de death metal, desde las 22:05.

Sobre el cierre del festival estarán la banda de metal alternativo Nhandei Zha, a partir de las 22:40, y la banda de power metal y heavy metal Querubes, desde las 23:15.

La literatura será la invitada especial de esta edición del Pentamusic Festival, con presentaciones de libros a partir de las 17:00.

“Librería San Macario”, la obra de Carlos Bazzano que fue ganadora del Premio de Novela Inédita “Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone”, será presentada con las palabras el poeta Gustavo Torres Grossling.

Luego se hará la presentación de dos obras póstumas de Chester Swann (1942-2012), el músico, escritor, artesano y comunicador social que marcó a varias generaciones de artistas luqueños, además de ser considerado el “abuelo del rock nacional”.

El periodista y escritor Blas Brítez tendrá a su cargo la presentación del libro “22 cuentos escogidos”, mientras que el escritor y editor Javier Viveros se referirá a la novela “Los dioses pueden morir”.

El festival albergará además a una feria de libros, discos y remeras, para apoyar a los artistas locales. Contará igualmente con un sector de merchandising, donde se podrá adquirir la remera oficial del Pentamusic 2026 y artículos de los grupos participantes.

Las entradas tienen un costo de G. 70.000 y se pueden adquirir, en forma anticipada, a través del (0994) 565754. El festival, organizado por Vértigo Producciones, cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).