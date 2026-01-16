Sandía dará cierre a su primer recorrido internacional

El tour comenzó en Mendoza, donde Sandía se presentó en el Ciclo Manija, compartiendo escenario con artistas mendocinos y la banda paraguaya Ciudad Mansa.

Lea más: Artesanía, libros, música y danza en la Casona Büttner de San Bernardino

Luego, el dúo continuó su paso por Chile, donde participó del VAM – Encuentro Internacional de la Industria Musical en Valparaíso, uno de los principales mercados musicales de la región. En ese marco, Sandía fue seleccionado para integrar los showcases internacionales y se presentó el sábado 10 de enero en el Teatro DUOC UC.

Durante su estadía en Chile, el proyecto sumó nuevas fechas en vivo, con conciertos en JarBar (Viña del Mar) el miércoles 14 de enero y en Terraza Miaw (Valparaíso) el jueves 15, consolidando una intensa semana de presentaciones que desembocará en el show de cierre de gira el 18 de enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el lanzamiento de sus primeros sencillos a comienzos de 2025, Sandía se destacó por una propuesta electroacústica singular, donde el pop, la electrónica, el folk y el reggaetón conviven sin fronteras, dando forma a una identidad sonora propia. Durante el último año, el dúo fue telonero de Miranda! y ClubZ en Paraguay, afianzándose como una de las propuestas emergentes más prometedoras de la escena nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su primer trabajo discográfico, el EP “Tregua”, reúne cinco canciones que invitan a la introspección y a la búsqueda de la paz interior, articuladas en torno al concepto de un “jardín interno”. El lanzamiento se completa con el videolyric de “Sabor Sandía”, disponible en el canal de YouTube @sandiamusica.

Esta primera gira internacional cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC) y representó una experiencia clave para el crecimiento artístico de Sandía, permitiéndole compartir su propuesta con nuevos públicos y actores de la industria musical.