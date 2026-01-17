Sergio Leoz presenta “Nuevo año. Nuevo yo” en El Paredón

En este espectáculo, Sergio Leoz abordará desde el humor los propósitos de año nuevo. “Un show sin filtros, sin autoayuda y con muchas verdades que duelen...pero hacen reír”, anticiparon.

“Si arrancaste el año mintiéndote, al menos reíte bien fuerte”, agregaron desde El Paredón con respecto a este espectáculo, que no permitirá la entrada a menores de 13 años.

Las entradas anticipadas cuestan G. 40.000 y se pueden reservar al (0974) 900-991. En puerta costarán G. 50.000.

Sergio Leoz es uno de los principales exponentes de la comedia stand up en nuestro país.

Como humorista también ha incursionado en la televisión siendo parte de varios programas como “Animales nocturnos”, “Un rato más” y “Tercer tiempo”. Es miembro fundador del grupo de monologuistas Stand Alpedo.