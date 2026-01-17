Cultura
Sergio Leoz presenta “Nuevo año. Nuevo yo” en El Paredón

Sergio Leoz presentará hoy su nuevo unipersonal.
“Nuevo año. Nuevo yo” se titula el nuevo unipersonal de Sergio Leoz, que se presenta esta noche en El Paredón Club de Comedia (España 2103). El show será a partir de las 21:30 y tendrá una apertura a cargo de Diego Santacruz.

En este espectáculo, Sergio Leoz abordará desde el humor los propósitos de año nuevo. “Un show sin filtros, sin autoayuda y con muchas verdades que duelen...pero hacen reír”, anticiparon.

“Si arrancaste el año mintiéndote, al menos reíte bien fuerte”, agregaron desde El Paredón con respecto a este espectáculo, que no permitirá la entrada a menores de 13 años.

Las entradas anticipadas cuestan G. 40.000 y se pueden reservar al (0974) 900-991. En puerta costarán G. 50.000.

Sergio Leoz es uno de los principales exponentes de la comedia stand up en nuestro país.

Como humorista también ha incursionado en la televisión siendo parte de varios programas como “Animales nocturnos”, “Un rato más” y “Tercer tiempo”. Es miembro fundador del grupo de monologuistas Stand Alpedo.