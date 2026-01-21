Revista cubana Conjunto dedica un amplio especial al teatro paraguayo

Un amplio especial sobre el teatro paraguayo publicó hace unos días la revista Conjunto, elaborada por la Casa de las Américas de La Habana, Cuba. “Nos regocija abrir esta entrega con la consumación de un viejo anhelo de la publicación, dedicar un espacio amplio a la escena paraguaya contemporánea”, expresó Vivian Martínez Tabares, directora de la publicación.

En un vídeo en YouTube, en el que presentó este ejemplar doble correspondiente al segundo semestre de 2025, la también directora de teatro de la Casa de las Américas, señaló que con este especial están saldando “una deuda con los artistas de este país poco representado en estas páginas y con el público amante del teatro latinoamericano”.

Agregó que varios intentos previos por acercarse a la escena de nuestro país no pudieron consumarse, por lo que dedicó este dossier “a dos grandes artistas y amigos paraguayos que no están”: Edda de los Ríos y José Luis Ardissone.

Martínez Tabares recordó la carrera y la labor de ambos exponentes del teatro paraguayo, al tiempo de agradecer la colaboración de los artistas investigadores paraguayos Victor Sosa Traverzzi y Laura Cristina Marín, y al crítico argentino Jorge Dubatti, quien ofició de enlace entre los artistas paraguayos y la revista.

“Hemos conformado un dossier que, si bien es solo un acercamiento parcial al teatro de un país que permaneció aislado por una de las dictaduras más largas de la región, nos permite avizorar cuánto teatro se hace en Paraguay y cuánto nos falta por difundir de su creación en las tablas”, detalló la directora de la revista.

Agregó que “solo la amplitud de nombres y títulos que se mencionan en estos materiales, refuerzan la necesidad de ampliar los caminos que abarca la muestra, en la que aparecen con frecuencia alusiones a Augusto Roa Bastos, el más grande escritor paraguayo de todos los tiempos”.

Sostuvo que también la “compleja situación política y cultural” vivida por el país durante la dictadura, forma parte de las referencias del teatro paraguayo, revelando “cuánto ha marcado ese periodo autoritario a teatristas de diferentes generaciones y disciplinas”.

El dossier dedicado al teatro paraguayo está conformado por los materiales “Del teatro de la re-presentación al teatro de la re-presenciación”, de Víctor Sosa Traverzzi; “Elementos del extrañamiento brechtiano y teatro liminal en la poética contemporánea”, de Laura Cristina Marín; y “Notas sobre dramaturgia paraguaya en tiempos de la dictadura”, de Agustín Núñez.

También contiene un texto de Ticio Escobar denominado “El fuego de la memoria”, además de “Breve análisis sobre la técnica del Teatro Primigenio de Wal Mayans”, firmado por Gabriel Ojeda; y “Wal Mayans. El Teatro Primigenio en su huella en la escena paraguaya”, de Fernando Colmán.

El especial sumó además un material de Cave Ogdon llamado “Relatos prohibidos: una experiencia con los objetos de la muerte. Valoración y diálogo” y “Guerra a las guerras”, de Agustín Núñez.

Este dossier cuenta además con los textos de las obras “El golpe”, de Gabriel Ojeda; “La gran joda”, de Santiago Filártiga Lamar y “Mujeres que robaron el fuego”, de Raquel Rojas.

Martínez Tabares sostuvo que los tres textos son “muy diversos en proyección temática y en discursos composicionales, que nos aproximan además a la singularidad expresiva del bilingüismo español-guaraní, como un rasgo de identidad que coexiste con otras cuatro familias lingüísticas propias de las culturas originarias”.

La revista está disponible para descarga en formato digital, de forma gratuita, a través de @casamericas en Instagram, @CasAmericas en X y CasaAmerica en Facebook.