“La Pelu de Ña Kitty” inicia funciones gratuitas al aire libre

“La Pelu de Ña Kitty” llega a plazas y paseos públicos con una propuesta que combina humor, memoria y una marcada identidad cultural. Ambientada en la década del 70, en pleno auge del flower power, la obra sitúa su acción en un espacio cotidiano y reconocible: una peluquería de barrio. Desde allí se despliega una comedia popular que retrata la convivencia entre risas, dramas personales y vínculos humanos atravesados por emociones simples y profundas, propias del imaginario colectivo.

Con una mirada sensible y cercana, la puesta construye un recorrido por pequeñas historias que dialogan entre sí y reflejan conflictos, afectos y tensiones que atraviesan la vida diaria. La peluquería funciona como un punto de encuentro donde los personajes comparten confidencias, desacuerdos y sueños, dando forma a un retrato coral que apela a la memoria y a la experiencia compartida del público.

Pensada especialmente para espacios abiertos, la obra busca romper las barreras tradicionales del teatro y acercarse directamente a la comunidad, promoviendo el acceso libre y gratuito al arte. En ese sentido, el proyecto se inscribe en una línea de trabajo que apuesta a la descentralización cultural y al fortalecimiento del vínculo entre las artes escénicas y los territorios.

El elenco está integrado por Alva Rosa González, José Mendoza, Mileyka Amadi, Victoria Mereles, Victoria Meza, José Ruiz Díaz, Nicolás Cañete y Nélida Bareiro, quienes dan vida a este universo cargado de humor y cercanía.

La dirección y el libreto están a cargo de Diana Vázquez, con asistencia técnica y actoral de Nicolás Cañete y Elvio Torres. El trabajo escénico se completa con el maquillaje de José Mendoza, el vestuario diseñado por Nadia Giménez y la fotografía de Arturo Encina.

“La Pelu de Ña Kitty” es una producción de ActuartePy que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC).