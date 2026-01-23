Muere el cineasta Mauricio Rial, director del documental “Tren Paraguay”

“Con inconmesurable dolor, despedimos al querido amigo, compañero y colega Mauricio Rial. Es una pérdida irreparable”, expresó la cineasta Aramí Ullón, dando a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Lea más: El director de “El Agente Secreto” agradece la “energía increíble” del público brasileño

Mauricio Rial Banti tenía 44 años y estudió dirección en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Su ópera prima fue el documental “Tren Paraguay” (2011), que ganó reconocimientos en varios festivales como el de Mejor Documental Iberoamericano en el DocsDF de México, y el Premio Innovación en el Festival Internacional de Cine de los Países de la Unasur.

El cineasta también obtuvo el premio DocTV, mediante el cual realizó el documental “Overáva”, inspirado en el mito del Plata Yvyguy, que fue estrenado en el 2012 a través de la red de televisoras públicas latinoamericanas.

Rial realizó igualmente varios cortometrajes como “Silenciados” y “La gota que colmó el vaso”, además de co-dirigir junto con Armando Aquino la película de acción “Leal 2: Comando Yaguareté” (2023), que fue seleccionada por la Academia de Cine de Paraguay para representar al país en la competencia por el Óscar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El realizador también trabajó en proyectos de otros cineastas nacionales como Marcelo Martinessi y Pablo Lamar, en roles como la asistencia de dirección. Igualmente se desempeñó como asesor en la Cátedra de Dirección de Ficción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Academia de Cine del Paraguay emitió un comunicado destacando a Mauricio Rial como “un gran compañero, un director sensible, con mucho talento” que dejó películas que “formarán parte de nuestra historia y memoria”.

“Su pasión por el cine y su entrega en cada proyecto marcaron profundamente a quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. Hoy lo recordamos con gratitud, respeto y admiración. Su legado seguirá vivo en las imágenes, en las historias y en quienes compartieron su camino”, agregó.

En Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) también lo recordó, a través de las redes sociales, como un cineasta que “desarrolló una trayectoria comprometida y sensible dentro del audiovisual” y que sus obras estuvieron atravesadas “por una búsqueda autoral y un fuerte compromiso con la realidad paraguaya”.

Sus restos serán velados en Parque Serenidad (Avda. España y Boquerón) desde las 20:00 de hoy y el sepelio está previsto para mañana a las 15:30 en el Cementerio de Parque Serenidad de Villa Elisa.