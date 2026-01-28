Nathalie Quernet encabeza el Summer Course 2026 del BCMM en Asunción

El Ballet Clásico y Moderno Municipal anuncia la realización de su Summer Course 2026, un espacio de formación intensiva que se desarrollará del 2 al 6 de febrero en la sala de ensayos del BCMM, dentro del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. El curso está dirigido a bailarines de nivel intermedio y avanzado y propone una semana de trabajo técnico orientado al perfeccionamiento y al intercambio pedagógico.

La edición de este año tendrá como figura central a Nathalie Quernet, maestra francesa con una extensa trayectoria en la danza académica. Quernet fue primera bailarina del Ballet de la Ópera de París, institución en la que se formó y desarrolló gran parte de su carrera escénica, y actualmente integra la Asociación Francesa de Maestros de Danza Clásica.

Su trabajo pedagógico se apoya en los principios de la escuela francesa, reconocida por su énfasis en la claridad del movimiento, la musicalidad y la precisión técnica. Esta no será su primera experiencia en Paraguay, ya que anteriormente ha trabajado con bailarines y docentes locales, fortaleciendo el vínculo entre la formación nacional y los referentes europeos.

Durante el Summer Course, Quernet estará a cargo de las clases de repertorio y variaciones para el nivel avanzado, además de conducir un conversatorio sobre la metodología de la escuela francesa, dirigido especialmente a maestros y maestras de ballet. Esta instancia busca abrir un espacio de reflexión sobre los procesos de enseñanza y transmisión del ballet clásico desde una perspectiva histórica y técnica.

El programa se completa con una serie de clases especiales gratuitas, pensadas como complemento del entrenamiento principal y exclusivas para quienes se encuentren inscriptos en el curso. En el nivel intermedio, se dictarán clases de contemporáneo y ballet training, a cargo de Nani Fernández y Sofía Schittner, orientadas a ampliar las herramientas técnicas y expresivas de los participantes. Para el nivel avanzado, se sumarán clases de Lyrical Jazz, dictadas por Ángel Ovelar y Federico Fleitas, además del trabajo de repertorio conducido por la maestra francesa.

La inversión para participar del Summer Course BCMM 2026 es de Gs. 1.150.000. Las inscripciones y consultas se encuentran habilitadas a través del número 0975 555 209.

Con esta propuesta, el Ballet Clásico y Moderno Municipal consolida su agenda de formación intensiva, articulando la presencia de una referente internacional como Nathalie Quernet con el trabajo de docentes locales, en un programa que combina técnica, repertorio y reflexión pedagógica dentro del calendario cultural del verano.