Canciones, recuerdos y constancia: la vida musical de Nicolá

La música llegó temprano a la vida de Nicolá, casi de manera casual. Tenía apenas diez u once años cuando descubrió una guitarra que llevaba tiempo sin uso en la habitación de su hermana. “La saqué sin decirle nada y me empecé a enamorar de la música”, recordó entre risas. En esa etapa, YouTube se convirtió en su maestro y las canciones de otras épocas en su refugio. “Siempre fui un romántico, escuchaba las canciones de antes y me las aprendía”, expresó.

Lea más: Harry Styles donará parte del dinero de las entradas de su gira para apoyar salas pequeñas

Antes incluso de pensar en escenarios o grabaciones, la necesidad de escribir ya estaba presente. “Hacía cartitas, poemas, dibujos para otras personas”, contó. Esa pulsión creativa lo acompañó hasta después de terminar el colegio, cuando apareció la primera gran disyuntiva: seguir un camino tradicional o escuchar esa voz interna que insistía. “Decidí escuchar a mi alma y ser honesto conmigo mismo”, subrayó.

Fue entonces cuando empezó a juntarse con otros músicos, formando lazos hasta hoy fundamentales. “La música me dio grandes amistades que hasta hoy me acompañan en mi proceso”, dijo, destacando que esos lazos fueron tan importantes como la propia música.

Su primer contacto con la composición no surgió de la ambición de publicar canciones, sino de la curiosidad y la necesidad de expresarse. Nicolá recuerda cómo mostraba sus poemas y dibujos a familiares y amigos para ver si conectaban con otros. “Cuando veía que a varios les gustaba, sentía que era por ahí”, señaló, revelando la semilla de su proceso creativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una canción en particular, que nunca llegó a publicar, fue clave para abrir puertas en su camino. “Esa canción me hizo conocer a muchos músicos y ahí arrancó la historia”, manifestó, recordando cómo fue ganando confianza y aprendiendo a moverse dentro del mundo musical.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre la universidad y la música

En 2015 terminó el colegio y decidió ingresar a la universidad. La elección de Ingeniería Civil seguía la tradición familiar: su padre y su hermana habían seguido ese camino. “Era ‘el camino’. Me gustaba, pero el arte siempre tuvo el 100% de mi atención”, confesó Nicolá.

Mientras estudiaba, sentía una tensión constante entre cumplir con expectativas y seguir su pasión. “Mi cerebro me decía: ‘Che, mirá, acá hay algo que te gusta, hacele caso’. Fue una etapa linda, hoy es una anécdota abrazable”, expresó.

El descubrimiento como compositor fue gradual. Al principio, sus escritos eran poemas inspirados en los artistas que admiraba; poco a poco, encontró su propio ritmo y estilo. “Siento que hasta hoy no he soltado esa necesidad de escribir todos los días”, dijo.

Su acercamiento a la música profesional incluyó estudiar el mercado y entender cómo funcionaban los lanzamientos, también con la meta de inspirar a otros talentos locales. “Paraguay tiene un talento impresionante y mi idea es inspirar a otros, así como otros me inspiraron a mí”, manifestó.

Finalmente, en 2020 comenzó a publicar sus primeros sencillos, un paso que consolidó su camino y su voz como artista. “Desde mi primera canción vi mucha interacción en redes, pero preferí no apurarme y ver cómo funcionaba el mercado”, explicó, mostrando su paciencia y honestidad con el proceso.

Construyendo su identidad artística

Hablar de ser artista implica también definirse. Nicolá reconoce la importancia de proyectar un personaje que sea cercano a su realidad. “Trato de que todo lo que hago tenga esa pizca de amor para que sea genuino”, dijo.

Para él, la autenticidad no es solo estética, sino también un compromiso con quienes lo siguen. “Me animo a ser una inspiración para quienes buscan cumplir su sueño. El Nicolá que proyecto es alguien totalmente humano”, subrayó.

De esta manera, cada lanzamiento ha sido parte de un aprendizaje. “Siempre disfruté el proceso paso a paso y traté de ser honesto. Aprendí a ser paciente; además entender que en un país con tanto arte pero una industria aún en formación, uno debe ser autosuficiente”, explicó, reafirmando que la familia y los amigos son pilares fundamentales en el camino.

Recordó, por ejemplo, un momento clave y definitivo de este camino. “Mi colaboración con las MilkShake, en el tema ‘Paraguarí’, me abrió puertas increíbles, como cantar en el Lollapalooza Argentina. Esas cosas me dieron confianza para creer en mí”, expresó, dejando en claro que su presente es fruto de años de aprendizaje y constancia.

El artista también habló de renuncias y sacrificios que implican crecer. “Tuve que hacer sacrificios, soltar amores, lugares, trabajos e incluso amistades. A veces, cuando crees que todo es caos, es cuando elegís tu mejor versión”, dijo, mostrando la madurez detrás de su música.

La nueva etapa y el futuro

Hoy, la elección por la cumbia tiene raíces profundas. “Soy cumbiero de cuna”, dijo Nicolá con una sonrisa, quien con la llegada de “Me acordé de ti” inicia lo que llama una nueva etapa musical, apoyado por su equipo y el sello 4K Music. “Queremos presentarnos de frente y hacer bailar y cantar a la gente”, explicó, definiendo su estilo como “Cumbia Flow”.

El artista busca aportar algo nuevo a la industria local, manteniendo su esencia. “No busco llegar de golpe, sino entrar y mostrar todo lo que puedo hacer. A la audiencia le digo que se dé la oportunidad de escucharnos; Nicolá viene con buena onda para su gente”, manifestó, dejando entrever su ambición saludable y realista.

Nicolá reconoció que la preparación mental ha sido clave. “Fueron años de preparación mental para encarar un proyecto con esta fuerza. Tengo mucha hambre de lograr cosas importantes”, dijo, destacando la importancia del trabajo en equipo y los lazos afectivos en su entorno.

En cuanto a futuros lanzamientos, adelantó que hay más música en camino. “Tenemos otra canción con fecha cercana. Queremos aportar algo nuevo a la industria paraguaya y en general”, expresó, mostrando entusiasmo y compromiso.

Para cerrar, volvió a los orígenes que lo sostienen: la familia y la fe. “Tengo un propósito lindo y una familia que ora por mí; esa es mi fuerza para mantener los pies en la tierra”, concluyó, recordando que cada canción nace de la vida, la pasión y la honestidad.