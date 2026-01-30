Nueva edición del ChacaTours dedicada a la Guarania

El ChacaTours Guarania Unesco vuelve a tomar las calles de La Chacarita con una edición especialmente diseñada para poner en valor la historia viva del barrio que vio nacer a José Asunción Flores, creador de la guarania. Lejos de un circuito turístico tradicional, la propuesta se construye desde el territorio y sus protagonistas, combinando relatos comunitarios, música en vivo y espacios cargados de significado histórico y cultural.

La actividad se realizará en dos recorridos el sábado 31 de enero. El primero iniciará a las 17:30, mientras que el segundo comenzará a las 19:30 y está pensado para personas con movilidad reducida, destacando el carácter inclusivo de la experiencia. El punto de encuentro será en la intersección de la avenida Mariscal López y Caballero, desde donde se dará inicio a un trayecto que invita a caminar, escuchar y habitar la memoria sonora de La Chacarita.

Esta edición del ChacaTours es el resultado de un trabajo articulado entre la Fundación Itaú, Mentu y el equipo de ChacaTours, en colaboración con colectivos culturales del barrio. El recorrido fue concebido como una experiencia sensorial y colectiva, donde las voces de los vecinos y la música de las orquestas barriales se convierten en hilo conductor para comprender cómo la guarania emergió de este territorio y cómo sigue resonando en la vida cotidiana de la comunidad.

La guarania, creada en la década de 1920 por José Asunción Flores, es una de las expresiones musicales más representativas del Paraguay. Su reciente declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco no solo reconoce su valor artístico, sino también su dimensión social, histórica y afectiva. En ese contexto, el ChacaTours Guarania Unesco propone una forma distinta de acercarse a este género: no desde el escenario, sino desde el barrio, los pasos y las historias que le dieron origen.

Más que un homenaje, el recorrido funciona como un ejercicio de memoria activa. La Chacarita aparece no solo como un espacio geográfico, sino como un territorio cultural donde la música, la identidad y la comunidad se entrelazan. Cada parada del trayecto recupera fragmentos de la historia barrial y los conecta con el presente, mostrando cómo la guarania sigue siendo un lenguaje vivo que atraviesa generaciones.

La participación en el ChacaTours Guarania Unesco es gratuita, con inscripción previa a través del formulario habilitado por los organizadores. La propuesta se suma a una serie de iniciativas que buscan fortalecer el vínculo entre patrimonio, comunidad y ciudad, y que invitan a redescubrir La Chacarita desde una mirada sensible, respetuosa y profundamente cultural.