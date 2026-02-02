Memoria, arte y democracia: actividades culturales conmemoran un nuevo aniversario del fin de la dictadura

Cada 2 y 3 de febrero, Paraguay recuerda el fin de una de las dictaduras más extensas de América Latina, derrocada en 1989 tras el golpe que puso fin al régimen de Alfredo Stroessner.

A 37 años de aquel acontecimiento y en coincidencia con los 50 años de episodios clave de represión estatal, como la Pascua Dolorosa, la persecución a la Organización Primero de Marzo y a las Ligas Agrarias Cristianas, así como la intervención al Colegio Cristo Rey, distintas iniciativas vuelven a poner en el centro la memoria histórica y la vigencia de la democracia.

Una de las principales actividades será “Des-Stronizate”, un encuentro cultural y comunitario que se desarrollará desde las 18:00 en la Plaza de los Desaparecidos (El Paraguayo Independiente c/ Río Apa).

La propuesta convoca a la ciudadanía a participar desde las 18:00 de una jornada que articula arte, música e intervenciones colectivas con el objetivo de recordar, reflexionar y transmitir a nuevas generaciones los hechos de la historia reciente que aún no forman parte del relato escolar. El encuentro incluye espacios de creación artística, propuestas visuales, música en vivo y un museo vivo que, en su cuarta edición, reúne a artistas y defensores de los derechos humanos en una experiencia de construcción colectiva. La jornada culminará con la lectura de un manifiesto y actividades musicales en la plaza.

En este contexto, el director de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, Rogelio Goiburu, subrayó la necesidad de que el Estado paraguayo priorice políticas públicas de memoria y recordó que una de las principales recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia sigue pendiente: la creación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, advirtió sobre la gravedad de los discursos negacionistas, señalando que reivindican un régimen fascista responsable de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de paraguayos y paraguayas que luchaban por un país democrático, justo y solidario.

La conmemoración también tendrá un componente musical con la Serenata a la Democracia, que se realizará a las 19:30 en la explanada del Panteón Nacional de los Héroes. El concierto, de acceso libre y gratuito, estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y contará con la participación de más de 50 músicos en un programa especialmente preparado para este espacio emblemático del centro histórico de Asunción.

Bajo la dirección de Pacita Díez Pérez, la propuesta reúne música sinfónica universal, obras nacionales y guaranias, y busca consolidarse como un acto conmemorativo que promueva el encuentro ciudadano a través del arte, reafirmando el valor de la democracia como base de la vida institucional del país. La actividad es organizada por la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Cultura y la OSN.

Por otra parte, en el ámbito de las artes visuales, ese mismo lunes a las 19:30 se habilitará la muestra “Liminal”, del artista Hugo Giménez, en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales (Azara 845 e/ EE.UU. y Tacuary).

La exposición, de acceso libre y gratuito, presenta un conjunto de videos, instalaciones con estética de videojuegos retro e imágenes que exploran espacios liminales, imaginarios míticos e iconográficos, así como emociones y realidades vinculadas a la dictadura stronista.

Bajo la curaduría de Luis Vera, la muestra se complementa con proyecciones, gráficas, experiencias de realidad virtual y aumentada, además de instancias de diálogo que buscan poner en crisis el discurso y la iconografía del régimen militar. En el desarrollo de la obra, Hugo Giménez trabajó junto a Fran Villalba en el diseño y montaje sonoro, contó con la colaboración vocal de la actriz de doblaje y periodista Cynthia Schaerer, y el montaje general estuvo a cargo de Raúl Araújo.

A través de estas propuestas, que ocupan plazas, espacios patrimoniales y centros culturales, la ciudad de Asunción se suma una vez más a la conmemoración del Día Nacional de la Democracia, reafirmando la memoria como un ejercicio activo y colectivo, imprescindible para la construcción de una sociedad más justa, democrática y consciente de su historia.