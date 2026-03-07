Abren en Piribebuy el Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas

El espacio, que forma parte del renovado Museo Histórico Pedro Pablo Caballero de Piribebuy, ofrecerá un recorrido educativo y experiencial sobre este tradicional tejido. También albergará a la Escuela de Salvaguarda, abierta a la comunidad para transmitir y preservar técnicas ancestrales de elaboración del poncho.

Objetos vinculados a la historia del poncho Para´i, como la primera silla que utilizó para tejer Rosa Segovia, una de las artesanas más representativas, recibirán a los visitantes que desde el sábado 7 de marzo acudan al Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas del Museo Histórico Pedro Pablo Caballero de Piribebuy.

El nuevo espacio se concibe como un punto de encuentro entre la historia, la identidad y la memoria colectiva, cuya finalidad es acercar a la comunidad y a los visitantes al conocimiento de sus raíces culturales y artísticas.

La apertura del Centro de Interpretación se realiza en el marco del Día Nacional del Poncho Para’i, que se conmemora el 8 de marzo, fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer y la fundación de la ciudad de Piribebuy. Esta significativa coincidencia pone en valor el rol fundamental de las artesanas, quienes en su gran mayoría son mujeres y han sido las principales guardianas y transmisoras de esta técnica ancestral, sosteniendo con su trabajo no solo una tradición textil, sino también un legado cultural profundamente ligado a la identidad paraguaya.

En ese sentido, la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, destacó el valor simbólico del poncho dentro de la historia del país. “Este Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas es un espacio para recordar la valentía de las mujeres paraguayas que, incluso después de una guerra devastadora, sostuvieron la reconstrucción del país tejiendo la historia de nuestros pueblos. No existe en el país un símbolo tan tangible de la reconstrucción del Paraguay como el Poncho Para’i de 60 Listas”, afirmó.

La Secretaría Nacional de Cultura junto al Instituto Paraguayo de Artesanía, la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad de Piribebuy, con apoyo de la Unesco, en el marco del Plan de Salvaguarda del Poncho Para’i de 60 Listas, llevan adelante el esfuerzo conjunto de fortalecer la preservación de esta técnica ancestral inscrita desde el año 2023 en la Lista de Salvaguarda Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco y sostenida por generaciones de artesanas que mantienen viva su esencia.

En esa línea, han trabajado en la renovación integral del Museo Histórico Pedro Pablo Caballero, sitio de gran relevancia histórica que atesora múltiples testimonios de la vida, las tradiciones y los procesos sociales de la ciudad de Piribebuy. Su puesta en valor busca no solo preservar los objetos y documentos históricos, sino también dar lugar a la creación del Centro de Interpretación del Poncho, concebido como un espacio destinado a la difusión, investigación y valoración de este símbolo del patrimonio cultural, ofreciendo al público una experiencia museográfica enriquecedora que articule historia, identidad y saberes tradicionales.

El Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas será un espacio central dentro de la propuesta del museo. Ofrecerá un recorrido educativo y experiencial sobre la técnica de tejido tradicional, su simbolismo y su relevancia histórica.

Su realización es posible gracias a la cooperación técnica de la Uneso y la generosa donación de objetos vinculados a la historia del poncho por parte de las propias artesanas. Con su aporte tangible, ellas contribuyen a mantener viva la tradición y acercan al público a los elementos originales utilizados en la creación de los ponchos.

Escuela de Salvaguarda

Dentro del Centro de Interpretación se desarrollará la Escuela de Salvaguarda, bajo la coordinación del IPA. Ofrecerá clases, talleres y actividades formativas abiertas a toda la comunidad con el objetivo de transmitir las técnicas ancestrales de tejido del poncho Para’i de 60 listas.

La propuesta educativa está orientada a la formación de nuevas generaciones de tejedoras, para asegurar la continuidad de la tradición y fortalecer el reconocimiento y la valoración del oficio dentro de la sociedad. En ese sentido, la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, Andrea Vázquez, resaltó el papel de las artesanas en la preservación de este patrimonio: “Las maestras artesanas son quienes han sostenido y transmitido este saber con generosidad y orgullo, manteniendo viva una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad”.

Compromiso compartido

La colaboración entre la SNC, el IPA, la Municipalidad de Piribebuy, y la Unesco refleja un compromiso compartido con la preservación del patrimonio cultural, entendiendo que su valorización requiere esfuerzos coordinados, planificación estratégica y participación comunitaria.

En ese marco, el proyecto se desarrolla a través de una serie de acciones articuladas que ya han comenzado a ejecutarse, como la compra y entrega de hilos a las artesanas, así como el viaje de la maestra artesana Rosa Segovia a Japón, orientado a la proyección internacional y el intercambio de saberes. Esta iniciativa se inscribe dentro de un enfoque integral de salvaguarda, que combina la conservación física de objetos, la puesta en valor de espacios patrimoniales, la educación y la transmisión de conocimientos tradicionales, garantizando la sostenibilidad del patrimonio cultural para las futuras generaciones.

Por su parte, el intendente de Piribebuy, Blas Gini, señaló que “este espacio se consolida como un punto clave para fortalecer la identidad cultural de Piribebuy y asegurar que este legado continúe vivo y significativo para las generaciones futuras”.

En suma, la puesta en valor del Museo Histórico Pedro Pablo Caballero y la implementación del Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas marca un paso decisivo hacia la consolidación de Piribebuy como un referente de preservación, educación y promoción del Poncho Para’i de 60 listas.