El proyecto Cancioneras presenta el libro Voces que inspiran Vol. 2

El colectivo Cancioneras Paraguayas presentará el segundo volumen del libro Cancioneras Paraguayas: Voces que inspiran, una publicación que reúne canciones escritas por compositoras del país y que busca contribuir a la difusión y registro de la creación musical hecha por mujeres. La actividad tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural Manzana de la Rivera, con entrada libre.

Lea más: Mocedades confirma su show en Asunción con Alex Fernández como invitado especial

La nueva edición amplía el trabajo iniciado con el primer volumen publicado en 2024. En esta oportunidad se incorporan 13 nuevas compositoras, alcanzando un total de 52 obras reunidas en el cancionero. La publicación propone funcionar como una herramienta de registro y también como material didáctico, ya que incluye letras y acordes que permiten su utilización en espacios de formación musical, como conservatorios, escuelas y ámbitos de aprendizaje informal.

El libro es impulsado por el colectivo Cancioneras, un grupo integrado por gestoras culturales, cantautoras y compositoras paraguayas vinculadas principalmente al ámbito de la canción de autor. Entre sus objetivos se encuentra generar espacios de encuentro y formación, así como promover la circulación y visibilización del trabajo de mujeres en la música paraguaya.

En esta segunda edición, el libro rinde homenaje a la pionera del rock en Paraguay Catalina “Catunga” Pereira, recordada por su trayectoria como compositora e intérprete y por su aporte al desarrollo del rock nacional.

Como parte de la presentación, la velada contará con la actuación de California Super Star, una de las primeras bandas integradas por mujeres en el rock paraguayo. Su concierto formará parte de la celebración del lanzamiento y acompañará la propuesta del proyecto Cancioneras de poner en primer plano la presencia de mujeres músicas en el escenario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acceso al evento será libre y gratuito. Durante la actividad también se podrá adquirir el libro Cancioneras Paraguayas: Voces que inspiran Vol. 2 a un precio especial de lanzamiento de G. 50.000.