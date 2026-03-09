“Emimbi”, obra de danza contemporánea, tendrá función única en el Teatro Municipal

Según explican sus creadores, la obra aborda temas como la soledad, el caos emocional y la necesidad de apoyo en situaciones difíciles. A través de la danza, busca explorar la responsabilidad de elegir cuando las circunstancias se vuelven complejas, así como la posibilidad de encontrar nuevamente calma después de atravesar momentos de crisis.

El proyecto surge del encuentro creativo entre la bailarina y directora Paz Oviedo y el coreógrafo Robson Maia, ambos con trayectoria en la escena de la danza en Paraguay. Oviedo, creadora e intérprete con experiencia internacional, impulsa con esta propuesta su regreso a los escenarios del país con proyectos que buscan dialogar de manera más directa con el público. Por su parte, Maia ha desarrollado una extensa labor en formación y producción artística dentro del ámbito de la danza.

La obra combina lenguajes de la danza clásica y contemporánea, con la intención de acercar la experiencia escénica al espectador y generar una conexión emocional con lo que ocurre en escena.

La dirección general y dirección artística están a cargo de Paz Oviedo, mientras que la co-dirección artística y coreografía corresponden a Robson Maia. La música original fue compuesta por José Velázquez, el vestuario fue diseñado y confeccionado por Cancún y la escenografía es de Víctor Vera.

El elenco está integrado por 14 artistas: Jorge Insfrán, Fátima Galeano, Luján Cantero, Rocío Ortiz, Jazmín Causarano, Fio Olmedo, Renata Arza, Ceci Plans, Lorena Martínez, Camila Domaniczky, Mariela Martínez, Aramí Cañete, Paulina Santos y Paz Oviedo. Como segundo reparto participa Leticia Candia.

Los organizadores señalan que la obra propone al público un recorrido escénico que invita a reflexionar sobre los conflictos internos y las decisiones personales, planteando preguntas más que respuestas cerradas.