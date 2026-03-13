“El tesoro más grande del mundo” invita a disfrutar de una tarde de títeres

“El tesoro más grande del mundo” es la obra que se presentará este sábado 14 en El Granel, ofreciendo una historia, ideal para niños y niñas de hasta 10 años, llena de aventuras.

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La puesta, a cargo de la compañía Kunu’u Títeres, presentará a la princesa Lila quien, harta de los cuentos de hadas narrados por espadachines y caballeros, decide contar su propia versión. Entre juegos, enredos y mucha ternura revelará cuál es el tesoro más grande del mundo.

La función será a las 16:30 y las entradas cuestan G. 35.000 y 2 por G. 60.000. El cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar previamente a través de https://bit.ly/ShowTiteres.

Kunu’u Títeres es una compañía fundada en 2009 por Tessa Rivarola y Carola Mazzotti. Comenzaron en espacios comunitarios y actualmente recorren teatros y festivales internacionales, presentando sus obras y realizando talleres de creación para todas las edades.