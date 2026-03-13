Cultura
13 de marzo de 2026 - 13:47

“El tesoro más grande del mundo” invita a disfrutar de una tarde de títeres

"El tesoro más grande del mundo" presentará una historia narrada por la princesa Lila.
"El tesoro más grande del mundo" presentará una historia narrada por la princesa Lila.Gentileza

De la mano de Kunu’u Títeres, este sábado se presentará la obra “El tesoro más grande del mundo”, en la que una princesa decide narrar su propio cuento de hadas. La función será en El Granel (Juan de Salazar 372 e/ Artigas y San José).

Por ABC Color

“El tesoro más grande del mundo” es la obra que se presentará este sábado 14 en El Granel, ofreciendo una historia, ideal para niños y niñas de hasta 10 años, llena de aventuras.

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La puesta, a cargo de la compañía Kunu’u Títeres, presentará a la princesa Lila quien, harta de los cuentos de hadas narrados por espadachines y caballeros, decide contar su propia versión. Entre juegos, enredos y mucha ternura revelará cuál es el tesoro más grande del mundo.

La función será a las 16:30 y las entradas cuestan G. 35.000 y 2 por G. 60.000. El cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar previamente a través de https://bit.ly/ShowTiteres.

Kunu'u Títeres lleva ofreciendo diversos espectáculos para niños y adultos desde el año 2009.
Kunu'u Títeres lleva ofreciendo diversos espectáculos para niños y adultos desde el año 2009.

Kunu’u Títeres es una compañía fundada en 2009 por Tessa Rivarola y Carola Mazzotti. Comenzaron en espacios comunitarios y actualmente recorren teatros y festivales internacionales, presentando sus obras y realizando talleres de creación para todas las edades.