La zarzuela paraguaya “María Pacurí” será presentada en el Teatro San Alfonso de Pilar.

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, a través de su Conservatorio de Música “Sofía Mendoza”, presentará la zarzuela paraguaya María Pacurí el próximo sábado 21 de marzo a las 20:00 en el Teatro San Alfonso. La función será abierta al público con acceso libre y gratuito.

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La puesta estará interpretada por estudiantes del Conservatorio de Música “Sofía Mendoza”, quienes participaron del Taller de Verano organizado por la institución. Este espacio de formación propone instancias de práctica escénica y trabajo colectivo en torno a la interpretación musical y teatral, permitiendo a los estudiantes abordar repertorios vinculados a la escena lírica nacional.

La obra forma parte del repertorio de la llamada zarzuela paraguaya, un género que se desarrolló a partir de la tradición lírica española y que en Paraguay incorporó elementos propios en el tratamiento de los personajes, la música y los contextos narrativos. El término fue utilizado por el compositor Juan Carlos Moreno González, autor de la música de María Pacurí, mientras que el libreto pertenece al escritor y dramaturgo Manuel Frutos Pane.

En Paraguay, la adaptación de la zarzuela tomó forma a lo largo del siglo XX, combinando el formato teatral con números musicales y escenas dialogadas, y abordando historias situadas en contextos locales. Este proceso dio lugar a obras que integran elementos de la tradición lírica con referencias a la vida cotidiana, los paisajes y las relaciones sociales del país.

La trama de María Pacurí se centra en la vida de una joven chiperita del ámbito rural, cuya historia transcurre entre las tensiones dentro del hogar que la acoge y la expectativa de encontrar el amor. A través de sus vivencias, la obra presenta situaciones vinculadas a la vida familiar, el trabajo cotidiano y los vínculos afectivos en un entorno marcado por tradiciones sociales.

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La producción contará con la dirección escénica de José Mazó, la dirección orquestal de Víctor Allou y la dirección coral de Lucía Segovia. También participará el pianista guía Eider Aquino, quien acompañará el proceso musical de la puesta.

La actividad se enmarca en las iniciativas académicas y culturales impulsadas por el Conservatorio de Música “Sofía Mendoza”, dependiente de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar. A través de estos espacios, la institución promueve instancias de formación artística que integran interpretación musical, trabajo escénico y repertorio vinculado al patrimonio cultural paraguayo.

Desde el Conservatorio extendieron la invitación a la comunidad a asistir a la función programada en el Teatro San Alfonso, donde estudiantes y docentes presentarán esta obra del repertorio de la zarzuela paraguaya.