Comic Con Paraguay 2026 será en octubre con invitados, cosplay, juegos y mucho más

FananPy Producciones está al frente de la Comic Con Paraguay 2026, un evento que busca reunir nuevamente a los fanáticos del cómic, animé, cine, videojuegos y cosplay, a partir de la positiva experiencia que se tuvo con la convención realizada en 2022. Esta edición tendrá como principal sede al Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González), los días 10 y 11 de octubre de 14:00 a 22:00.

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“Esta actividad promete ser la más épica del año, marcará un antes y un después en la cultura pop de nuestro país”, expresó Emmanuel Gehrmann, responsable de comunicación de FananPy. Recordó además que la Comic Con nació en San Diego, Estados Unidos, y destacó el éxito de la anterior edición de esta convención en nuestro país.

En este sentido, comentó que habrá un Artist Alley, una galería impulsada por la Asociación Cómic Paraguay, en la que estarán presentes destacados exponentes de la ilustración y el cómic de nuestro país como Roberto Goiriz, Nicodemus Espinosa, Ale Espinosa, entre otros. Igualmente se prevé rendir un homenaje a Robin Wood.

También detalló que habrá un gran sector de gaming de 800 metros cuadrados, denominado Paraguay Gaming Party, en el que se podrán encontrar torneos de videojuegos para consola, computadoras y también para dispositivos móviles.

“Todos los players del país podrán sumarse. Se van a hacer actividades previas en las cuales se van a estar eligiendo representantes nacionales, que también van a tener la posibilidad de poder participar en el mundial de e-Sports que se está organizando”, acotó.

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La Comic Con Paraguay 2026 contará además con un hall central en el que las marcas van a poder interactuar con los participantes del evento.

Varias comunidades de coleccionistas también serán parte de este evento, que ofrecerá igualmente paneles interactivos, talleres de doblaje, maquillaje, cosplay y otros; además de un desfile de cosplayers en formato show.

Uno de los invitados especiales de esta Comic Con Paraguay 2026 será el actor estadounidense Robert Capron, conocido por su trabajo en la película “El diario de Greg” (2010), donde interpretó a Rowley Jefferson.

A través de un vídeo, el actor expresó su emoción por visitar por primera vez nuestro país. “Estoy ansioso por llegar, explorar el lugar y probar cosas increíbles”, afirmó.

El otro invitado internacional será el reconocido humorista mexicano Carlos Villagrán, conocido principalmente por interpretar a Kiko en “El Chavo del 8″.

“Me muero de ganas por estar en Paraguay. Les mando besos, abrazos, mordidas y vamos a disfrutar muchísimo. Por favor, sean felices”, expresó Villagrán a través de un vídeo, invitando a todos a ser parte de este evento.

Ambos invitados serán parte de la Alfombra Roja, que se realizará el próximo 9 de octubre en Cinemark (Paseo La Galería). También serán parte de paneles y tendrán Meet & Greet con los fanáticos.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas estarán a la venta a través de Passline (www.passline.com.py). Los precios y sectores son:

Generales: G. 135.000

VIP: G. 280.000

Los VIP, según explicaron los organizadores, incluyen un mejor posicionamiento, ingreso preferencial y convivencia con los artistas invitados. También habrá combos de entradas para dos y tres días.

Esta edición de la Comic Con Paraguay fue declarada de Interés Turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y apunta a movilizar no solo a fanáticos de la cultura geek de nuestro país, sino también de los países limítrofes.

Los organizadores del evento también expresaron su deseo de poder incluir a Paraguay en el circuito internacional de grandes eventos de cultura pop.