“Patas cortas”: Comedia sobre apariencias familiares sube a escena en Sala La Correa

La obra, dirigida por Marco Jara, se presentará los días 10 y 11 de abril en la Sala La Correa, con un elenco integrado por actores y actrices locales que darán vida a una historia centrada en los conflictos que surgen cuando una mentira intenta sostener una imagen social.

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La propuesta sitúa al público frente a una familia campesina tradicional cuya rutina se ve alterada por la decisión de su única hija de ocultar su verdadera situación económica. Tras mudarse a la capital para estudiar, la joven organiza una fiesta de cumpleaños en la que invita a personas de un entorno social distinto, lo que obliga a sus padres a sostener una ficción para evitar que la verdad salga a la luz.

En ese intento por encajar en un mundo ajeno, la casa familiar se transforma y las dinámicas internas comienzan a tensionarse. La obra aborda, desde el humor, temas como la identidad, las aspiraciones sociales y las consecuencias de construir relaciones sobre apariencias.

El elenco está conformado por Ever Benítez, Marce Lamas, Giovanni Gilardoni, Bicho Acosta, Angie Parodi, Ceci Insaurralde, Guille Duarte, Jesús Céspedes, Majo Barrios, Manu Duarte, Rocío Alarcón y Lore Osorio, bajo la asistencia de dirección de Wilfrido Acosta.

Las funciones tendrán lugar en la Sala La Correa, ubicada sobre General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco. Las entradas anticipadas pueden reservarse al número (0971) 887-588.