La obra teatral “Nueve minutos” llega a escena con una historia de secretos y tensiones

“Nueve minutos. Lo que escondes siempre sale a la luz” es una nueva propuesta teatral, que subirá a escena desde este jueves 9 en el Espacio Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano).

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Dai Acosta, Lidia López, China Padrón Rossi y Susy Panizza son las protagonistas de este thriller teatral que presenta a cuatro mujeres, con un vínculo atravesado por años de historia, secretos y tensiones silenciadas.

“Tras una caída que ocurre en nueve minutos, lo que parecía un accidente comienza a revelar una verdad mucho más incómoda: los recuerdos no coinciden, las versiones se contradicen y la confianza se desmorona”, señala la sinopsis.

Agrega que en ese breve lapso de tiempo no solo se define un destino, también se fractura para siempre a las personas.

La obra promete ofrecer diálogos filosos, tensión creciente y un clima cargado de sospecha para exponer cómo el dinero, la memoria y las heridas del pasado pueden convertir al amor en traición.

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La obra tendrá más funciones este sábado 11 y domingo 12 a las 20:30. Para la función de hoy las entradas ya están agotadas. Para las demás tienen un costo de G. 85.000 en forma anticipada y G. 100.000 en puerta. Las reservas se pueden realizar al (0991) 322-213.