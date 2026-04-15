Así será la celebración del Centro Cultural de España “Juan de Salazar” por sus 50 años

El Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, el primero de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), celebrará este domingo su aniversario número 50. El espacio, ubicado en Herrera c/ Tacuary de la ciudad de Asunción, fue inaugurado el 19 de abril de 1976.

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Este domingo 19, a partir de las 19:00, reabrirá sus puertas presentando varias mejoras en su infraestructura como la renovación completa de su auditorio y de las salas de exposiciones, así como una nueva fachada inspirada en el centenario de la llegada de la artista Josefina Plá a Paraguay.

También presentará un jardín vertical y un parklet exterior que semipeatonaliza el espacio de acceso para invitar a “veredear” a todos los vecinos del barrio. Igualmente inaugurará un nuevo laboratorio, concebido como un centro de experimentación, creación e innovación.

El acto comenzará a las 19:00 con la inauguración de la nueva fachada y las palabras de bienvenida, seguido por un recorrido por las renovadas instalaciones. También se hará la inauguración de la instalación “Orear: Nuevos vientos para imaginar el porvenir”.

En paralelo, en la Biblioteca Las Sinsombrero se presentará la exposición de tejidos de la artista Lides Samudio, una artesana innovadora de la técnica tradicional del ao po’i.

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También se hará el entierro de una Cápsula de Tiempo y la inauguración del jardín vertical, así como una demostración prototipada en el Espacio laboratorio para fabular.

Para las 21:00 está prevista la presentación de la banda sonora del 50 aniversario y un momento gastronómico, con una paella a cargo del cocinero Daniel Marco Arco.

Esto incluirá un concierto a cargo del grupo paraguayo Purahéi Soul y del trío del músico y compositor español Nacho Mastretta.

La actividad, que se llevará a cabo bajo el lema “Cultura y Futuro”, será de acceso libre y gratuito. Durante la jornada también se hará la grabación especial del programa de radio “El Ojo Crítico” de la Radio Nacional Española (RNE) y Radio Televisión Española (RTVE) , dedicado al 50 aniversario del CCE y al papel de la Red de Centros Culturales de la Aecid.

Según destacaron desde el centro cultural, en esta celebración el “Juande” o “el Salazar” vuelve a abrirse a la ciudad con un programa que, como hace cincuenta años, “rinde homenaje al encuentro, el intercambio y el aporte cultural entre ambos países”.