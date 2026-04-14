João Moreira Salles llega a Paraguay: dos de sus películas se proyectarán en Asunción

El documentalista brasileño João Moreira Salles estará en Asunción, en el marco del seminario-taller “Atravesar los ríos”, un proyecto de Silencio Lab dirigido por la cineasta paraguaya Paz Encina.

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Esta martes 14 a las 18:30, en el Centro Cultural del Puerto, estará presentando la película “Mi tierra extranjera”. Este documental, que co-dirigió con Louise Botkay y el Colectivo Lapakoy, sigue a un padre y a una hija, miembros de una comunidad indígena del Amazonas, durante 40 días previos a las elecciones presidenciales en Brasil, en el año 2022.

La proyección será de acceso libre y gratuito. Tras la misma, el cineasta responderá a las preguntas del público en forma presencial.

En tanto, este miércoles 15, también a las 18:30 en el Centro Cultural del Puerto, Moreira Salles ofrecerá una clase magistral acerca de cómo percibe la especificidad del documental en relación al cine de ficción.

Esta actividad también será de acceso libre y gratuito, hasta completar aforo.

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Esta presencia de Moreira Salles en Paraguay cuenta con la presentación de la Fundación Itaú y el apoyo de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), la secretaría Nacional de Cultura, la Embajada de Brasil y el Instituto Guimaraes Rosa- Asunción, con la colaboración del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

“Santiago”, en el Festival de Cine Iberoamericano

Otra película de João Moreira Salles que se proyectará en Asunción es “Santiago”. La misma será parte de la programación del Festival de Cine Iberoamericano, que comenzará el próximo 30 de abril.

En este documental, que data del año 2007, el cineasta revisita material filmado en 1992 sobre Santiago Badariotti Merlo, el mayordomo que trabajó durante décadas para su familia.

A través de estas imágenes, revela a un hombre erudito y obsesivo, dedicado a registrar la historia de las antiguas dinastías aristocráticas. La película va más allá del retrato biográfico y se convierte en una reflexión íntima sobre la memoria, el paso del tiempo y la relación entre el cineasta y personaje.

La proyección de este documental está prevista para el próximo 30 de mayo en el Teatro Tom Jobim del Instituto Guimaraes Rosa- Asunción (Eligio Ayala c/ Perú), con acceso libre y gratuito. El horario de la función será anunciado próximamente.

João Moreira Salles es cineasta y productor. Su filmografía abarca reconocidos títulos como “No intenso agora”, “Nelson Freire” y “Noticias de una guerra particular”. Junto a su hermano Walter Salles fundó la productora VideoFilmes, una de las más premiadas de Brasil, y que tiene en su haber películas como “Ainda Estou Aqui”.