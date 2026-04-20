Cultura
20 de abril de 2026 - 16:08

Apuntan a convertir la Casa Bicentenario Josefina Plá en un “museo ágora”

Grupo de seis personas en traje, conversando en pasillo con columnas blancas y luz natural de techo de vidrio.
Autoridades del Cabildo e integrantes de la delegación española de la AECID visitan la Casa Bicentenario Josefina Plá.

La Casa Bicentenario Josefina Plá, que anteriormente albergó al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), apunta a convertirse en un nuevo espacio de creación, investigación y diálogo cultural en torno al legado de la artista, según anunció hoy el Centro Cultural de la República “El Cabildo”.

Por Maripili Alonso

La Casa Bicentenario Josefina Plá, ubicada sobre la calle 25 de mayo c/ Estados Unidos, apunta a convertirse en un espacio que celebrará el legado de la multifacética artista, bajo el concepto de un “museo ágora”, según informaron hoy a través de un comunicado.

En la mañana de hoy, el Presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez; y el director del Centro Cultural de la República El Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, se reunieron con el Embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo; y el director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

También fueron parte de esta reunión la directora del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, Laura Mesa; la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz y el director de relaciones culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manuel Tornato.

En este encuentro, según informó el Cabildo, se expusieron los principales alcances del proyecto “encaminado a reorientar la Casa Bicentenario Josefina Plá en un Centro de Interpretación, Investigación y Creación contemporánea”.

Autoridades nacionales y miembros de la delegación española de la AECID se reunieron en el Congreso Nacional sobre el proyecto de la Casa Bicentenario Josefina Plá.
Autoridades nacionales y miembros de la delegación española de la AECID se reunieron en el Congreso Nacional sobre el proyecto de la Casa Bicentenario Josefina Plá.

En este sentido, detallaron que la propuesta se enmarca en el concepto de “museo ágora”, que proyecta un espacio vivo, abierto y participativo, integrando el legado multidisciplinario de Josefina Plá, que abarca la cerámica, la literatura, el periodismo, el teatro y la investigación histórica.

El mismo prevé contar con “una programación dinámica de exposiciones, formación, residencias artísticas y producción cultural contemporánea”.

Igualmente, indicaron que está previsto que la Casa Bicentenario albergue a la Academia Paraguaya de la Lengua Española, a modo de consolidar su perfil como ámbito de referencia para el desarrollo académico y la proyección lingüística.

Este año se cumple el centenario de la llegada de la artista española Josefina Plá a Paraguay, donde desarrolló una prolífica carrera que abarcó distintas disciplinas artísticas. La artista, nacida en la Isla de Lobos el 9 de noviembre de 1903, adoptó la nacionalidad paraguaya y falleció en Asunción el 11 de enero de 1999.