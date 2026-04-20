Apuntan a convertir la Casa Bicentenario Josefina Plá en un “museo ágora”

La Casa Bicentenario Josefina Plá, ubicada sobre la calle 25 de mayo c/ Estados Unidos, apunta a convertirse en un espacio que celebrará el legado de la multifacética artista, bajo el concepto de un “museo ágora”, según informaron hoy a través de un comunicado.

En la mañana de hoy, el Presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez; y el director del Centro Cultural de la República El Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, se reunieron con el Embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo; y el director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

También fueron parte de esta reunión la directora del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, Laura Mesa; la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz y el director de relaciones culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manuel Tornato.

En este encuentro, según informó el Cabildo, se expusieron los principales alcances del proyecto “encaminado a reorientar la Casa Bicentenario Josefina Plá en un Centro de Interpretación, Investigación y Creación contemporánea”.

En este sentido, detallaron que la propuesta se enmarca en el concepto de “museo ágora”, que proyecta un espacio vivo, abierto y participativo, integrando el legado multidisciplinario de Josefina Plá, que abarca la cerámica, la literatura, el periodismo, el teatro y la investigación histórica.

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El mismo prevé contar con “una programación dinámica de exposiciones, formación, residencias artísticas y producción cultural contemporánea”.

Igualmente, indicaron que está previsto que la Casa Bicentenario albergue a la Academia Paraguaya de la Lengua Española, a modo de consolidar su perfil como ámbito de referencia para el desarrollo académico y la proyección lingüística.

Este año se cumple el centenario de la llegada de la artista española Josefina Plá a Paraguay, donde desarrolló una prolífica carrera que abarcó distintas disciplinas artísticas. La artista, nacida en la Isla de Lobos el 9 de noviembre de 1903, adoptó la nacionalidad paraguaya y falleció en Asunción el 11 de enero de 1999.