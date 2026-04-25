Cultura
25 de abril de 2026 - 13:58

Plaza Herminio Giménez albergará una celebración del Día del Patrimonio Cultural del Paraguay

Luis Álvarez dirigiendo a la Orquesta Nacional de Música Popular, músicos concentrados en sus instrumentos de cuerda en escenario formal.
La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) será parte de la celebración del Día del Patrimonio Cultural en la Plaza Herminio Giménez.Gentileza, Onamp

La Plaza Herminio Giménez será este domingo 26 el escenario de la celebración del Día del Patrimonio Cultural del Paraguay, que se conmemora el 27 de abril. Habrá música en vivo, feria de artesanías y gastronomía, a partir de las 16:00.

Por Maripili Alonso

La Plaza Herminio Giménez, ubicada sobre la calle Fray Luis de Granada entre Luis Morales y Diego de Silva y Velázquez, albergará este domingo a un gran encuentro para celebrar el Día del Patrimonio Cultural del Paraguay. El evento será de acceso libre y gratuito.

A partir de las 16:00, el sitio ubicado en el barrio Mariscal López de Asunción, presentará una feria gastronómica y artesanías, de la mano del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

También estarán presentes la Banda y el Ballet Folclórico Municipal de la ciudad de Asunción, así como el cantante y compositor José Antonio Galeano.

José Antonio Galeano Mieres, destacado docente, músico y escritor paraguayo.
José Antonio Galeano Mieres, destacado docente, músico y escritor paraguayo.

La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) también será parte de este evento, que busca brindar a la ciudadanía un punto de encuentro con nuestras raíces.

La presentación de la Onamp, dirigida por el maestro Luis Álvarez, comenzará a las 19:00. Desde la orquesta anticiparon que el repertorio incluirá obras como “Mainumby”, “Musiqueada che ámape”, “Danza paraguaya”, “Che trompo arasa” y “Alma y violín”.

También se podrán escuchar “Gallito cantor”, “Canción del arpa dormida”, “Galopera”, “Fantasía paraguaya”, “Brisa suave”, “13 Tuyutí”, “Paloma Blanca”, entre otras obras de nuestra música popular.

¿En qué consiste el Día del Patrimonio Cultural del Paraguay?

Cada 27 de abril se conmemora el Día del Patrimonio Cultural del Paraguay, buscando generar conciencia acerca de qué es y la importancia del patrimonio cultural material e inmaterial de nuestro país.

Según datos de la Secretaría Nacional de Cultura, el 27 de abril de 1988 Paraguay depositó ante la Unesco la ratificación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Natural, que había sido celebrada en París en 1972.