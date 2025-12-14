Vecinos rescataron la plaza Herminio Giménez de la desidia municipal

Vecinos del barrio Mariscal López de Asunción trabajan desde octubre en la revitalización, “a pulmón”, de la plaza Herminio Giménez. Como otros espacios públicos de la capital del país, el espacio fue víctima del abandono de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista).

Karina Esculies, promotora de la iniciativa, contó que todo fue gracias a los vecinos que se sumaron al “sueño” de hermosear la plaza y a una donación particular con la que renovaron el parque infantil.

Lea más: A un mes de la reapertura, plaza Naciones Unidas sigue llena de peligrosos pozos

A raíz del “ruido” que hicieron en redes sociales y gracias a la colaboración de empresas privadas, empezaron a intervenir en varios puntos del espacio.

Entre los más destacados, está el mural del escenario, un espacio de calistenia y hasta un parque de aves. Además, pintaron los cordones, bancos, basureros y la cancha y hermosearon las áreas verdes, pero los trabajos continúan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asunción: Las 5 plazas céntricas más destruidas que entregó Nenecho

Para este miércoles 17 de diciembre, a las 17:30, los vecinos preparan un festival artístico, con encendido de árbol de Navidad, para la inauguración de las mejoras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Espacio familiar

Lilian Coronel, vecina y usuaria, dijo que lo más positivo es la iluminación, que permite a las familias utilizar la plaza por la tarde y la noche.

Guillermo Huerta, adiestrador de perros y usuario de la plaza, dijo que el espacio está “mucho más lindo y agradable” y que espera que más plazas de la ciudad vivan esa transformación.

Carlos Carrasco, vecino, pidió que la comuna ponga guardias, sobre todo por la noche, para evitar que el esfuerzo de los vecinos sufra el vandalismo de inadaptados.

Bello quiso llevarse crédito

Pese a que la iniciativa y la labor fue realizada enteramente por los vecinos, con recursos propios, a fines de noviembre pasado, tras la viralización de la iniciativa, el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), visitó el sitio e intentó llevarse parte del crédito.

Lea más: Plaza Naciones Unidas: arranca limpieza de “símbolo del fracaso” de Nenecho

En las redes de la comuna atribuyó la obra “al trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad, empresas privadas y -por último - los vecinos del barrio”. Sin embargo, los vecinos explicaron que la iniciativa es de la comunidad, que tampoco tuvo el apoyo del anterior intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

En medio de graves irregularidades, Nenecho renunció al cargo de intendente en agosto, pocas horas antes que el interventor de su gestión, Carlos Pereira, confirmara que se desviaron G. 512.000 millones de bonos que eran para obras y fueron usados en gastos administrativos. Sobre su administración hay al menos 8 investigaciones abiertas en la Fiscalía. Nenecho está imputado en el famoso caso de los “detergentes de oro”, por asociación criminal y lesión de confianza.