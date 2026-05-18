EXPYLAB 2026 abre convocatoria internacional de becas para artistas y tecnólogos

El EXPYLAB abrió oficialmente su convocatoria 2026 para seleccionar a artistas multidisciplinarios, tecnólogos/as creativos/as y profesionales del ámbito audiovisual interesados en explorar nuevas formas de creación a través de tecnologías inmersivas y lenguajes experimentales. Las postulaciones permanecerán habilitadas hasta el 31 de mayo y la sexta edición del programa se desarrollará del 17 al 29 de agosto en la Alianza Francesa de Asunción.

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Por primera vez desde su creación en 2021, el laboratorio ampliará su alcance a participantes de toda Iberoamérica, reuniendo en Paraguay a creadores provenientes de distintos países de la región para trabajar colaborativamente en proyectos vinculados a realidad virtual, aumentada y mixta, además de propuestas que incorporen inteligencia artificial, diseño interactivo, animación y otras técnicas innovadoras del audiovisual contemporáneo.

El programa es completamente gratuito y contempla becas integrales para los/as seleccionados/as. Según informaron los organizadores, cada participante accederá a una formación valorada en USD 2.800, monto que será cubierto por el laboratorio. Además, quienes provengan del interior del país contarán con traslado y alojamiento incluidos durante las dos semanas de actividades.

En esta edición también se otorgarán hasta ocho becas Ibermedia destinadas a participantes de países miembros del programa, las cuales cubrirán matrícula, pasajes aéreos y hospedaje en Asunción. La convocatoria está abierta a ciudadanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El EXPYLAB está orientado a perfiles diversos, incluyendo profesionales y estudiantes de áreas como dirección, guion, producción, sonido, música, fotografía, programación, artes visuales, ilustración, diseño, artes escénicas, montaje y desarrollo tecnológico. El enfoque del laboratorio apuesta al trabajo interdisciplinario y a la hibridación de lenguajes artísticos y digitales.

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Durante el programa, los/as becados/as participarán de clases intensivas, mentorías personalizadas, laboratorios colaborativos y sesiones de pitch, culminando con la exhibición de sus proyectos en el Expyfest, el Festival de Experiencias Inmersivas de Asunción. Allí también podrán participar de encuentros profesionales e intercambios con referentes internacionales del sector.

Además de la formación, el laboratorio ofrecerá premios y oportunidades de proyección internacional para los proyectos destacados. Entre ellos figuran una participación en el laboratorio NewMediaLab del festival Narrar el Futuro, en Bogotá; una residencia artística de un mes en Essen, Alemania, junto al Future Campus Ruhr; una pasantía laboral remunerada en la empresa Realidad 360° Argentina - Markato, en Buenos Aires; así como becas de inglés y alemán otorgadas por el Centro Cultural Paraguayo Americano y el Instituto Cultural Paraguayo Alemán.

Desde su creación, el EXPYLAB otorgó más de 90 becas y facilitó 20 residencias y pasantías internacionales, además de desarrollar actividades que alcanzaron a más de 4.500 personas en Asunción y distintas ciudades del interior del país.

El programa cuenta con reconocimientos institucionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría Nacional de Cultura, la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú. Asimismo, en 2023 fue distinguido por Meta y BID Lab como una de las diez comunidades más destacadas de América Latina y el Caribe dentro del Metaverse Communities Challenge, por su trabajo en torno a tecnologías de realidad virtual y aumentada con impacto cultural y educativo.

La edición 2026 es organizada por EXPY E.A.S. y la Alianza Francesa de Asunción, con apoyo del Programa Ibermedia, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), la Embajada de Francia en Paraguay, Fundación Itaú, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, el Centro Cultural Paraguayo Americano y otras instituciones culturales y educativas de la región.

Las bases y condiciones para postular se encuentran disponibles en EXPYLAB.