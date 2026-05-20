Fiesta por los 80 años de la República Italiana reunirá gastronomía y arte en Asunción

La Embajada de Italia en Paraguay y la Scuola Dante Alighieri se encuentran nuevamente organizando la Festa della Reppublica Italiana, una gran jornada cultural y gastronómica que se celebrará el próximo domingo 31 de mayo en la Plaza Italia (Avda. Ygatimi y 14 de mayo).

Desde las 11:30 y hasta las 18:00, el evento reunirá una feria gastronómica italiana con unos 20 stands, así como una variada agenda de actividades culturales, que se iniciará con el desfile de la Banda Lisa del Colegio Dante Alighieri.

Desde Italia llegará especialmente el dúo musical conformado por Eugenio Palumbo en la mandolina y Lorenzo Bernardi en guitarra.

A lo largo de la tarde también se presentarán estudiantes de la Scuola Dante Alighieri y se desarrollarán diversas actividades protocolares y culturales, especiales para disfrutar con toda la familia.

Esta actividad, que será de acceso libre y gratuito, busca conmemorar la proclamación de la República Italiana tras el referéndum popular realizado el 2 de junio de 1946.

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En aquella ocasión, los ciudadanos italianos fueron convocados a decidir, mediante sufragio universal, la forma de gobierno que tendría el país luego de la Segunda Guerra Mundial y la caída del fascismo.