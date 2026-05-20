“La Sílfide” abre la temporada 2026 del Ballet Clásico y Moderno Municipal

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM) presentará “La Sílfide”, ballet romántico en dos actos considerado una de las obras fundamentales del repertorio universal de la danza. Las funciones se desarrollarán los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de mayo en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi).

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La producción estará dirigida artísticamente por Miguel Bonnin, director del BCMM, y contará con la guía coreográfica de la reconocida maestra y repositora internacional Elna Matamoros. La asistencia coreográfica estará a cargo de Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino y Teresa Cassanello.

La escenografía corresponde a la arquitecta Tessy Vasconsellos, mientras que el vestuario fue desarrollado por Sauté By Cancún. La producción general está a cargo de la Asociación de Amigos del Ballet Municipal.

La historia detrás de “La Sílfide”

Estrenada originalmente en 1836 en el Teatro Real de Copenhague, “La Sílfide” ocupa un lugar central en la historia del ballet romántico. Con libreto de Adolphe Nourrit y coreografía de August Bournonville, la obra se convirtió en uno de los mayores símbolos de aquella corriente artística que priorizaba la emoción, la poesía y los elementos sobrenaturales.

La historia gira en torno a un joven escocés atraído por una sílfide (una criatura etérea y alada), en un relato atravesado por el deseo, el amor imposible y el conflicto entre el mundo real y el fantástico.

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La versión que subirá a escena en Asunción mantiene la tradición de la escuela Bournonville, célebre por preservar una técnica precisa y un equilibrio entre el protagonismo masculino y femenino dentro de la danza clásica.

Según explicó Elna Matamoros en los textos preparados para el programa de mano, esta producción busca conservar la esencia original de la obra, respetando tanto la coreografía histórica como la atmósfera poética característica del ballet romántico europeo del siglo XIX.

Además, la partitura de Herman Severin Løvenskjold será interpretada a partir de una transcripción orquestal basada en manuscritos originales conservados en la Biblioteca Real de Dinamarca, trabajo realizado por Alejandro Prieto Chadad.

Reparto y homenaje en la temporada 2026

Los roles principales serán interpretados alternadamente por Macarena Vallejo, Pamela Giménez, Sofía Schittner, Cristina Báez, Alejandra Acosta, Teresa Cassanello, Karina Zarza, Abel Rivarola, Juan José Núñez y Federico Fleitas, entre otros integrantes de la compañía.

La temporada también incluirá homenajes especiales a la maestra Elna Matamoros y a su madre, Carmina Ocaña, en reconocimiento a su trayectoria y a su labor en la preservación del legado coreográfico de Bournonville.

Asimismo, será distinguida Perla Benegas, ex vestuarista de la compañía, por su dedicación y aporte al Ballet Clásico y Moderno Municipal durante años de trabajo junto al elenco.

Orquesta en vivo y funciones de “La Sílfide”

La producción contará con la participación especial de la Orquesta Juvenil del IMA y la Orquesta del BCMM, bajo la dirección del maestro Willian Aguayo.

Las funciones con acompañamiento orquestal en vivo serán:

Viernes 22 de mayo, a las 20:00

Domingo 24 de mayo, a las 19:00

Sábado 30 de mayo, a las 19:00

Domingo 31 de mayo, a las 19:00

El cronograma completo de funciones será el siguiente:

Primera semana

Viernes 22 de mayo — 20:00 (estreno y gala de benefactores)

Sábado 23 de mayo — 16:00 y 19:00

Domingo 24 de mayo — 16:00 y 19:00

Segunda semana

Viernes 29 de mayo — 20:00

Sábado 30 de mayo — 16:00 y 19:00

Domingo 31 de mayo — 16:00 y 19:00

Las entradas se encuentran disponibles a partir de G. 50.000, a través de la plataforma Tuti, además de venta directa y boletería del teatro. Más informes pueden obtenerse al (0975) 555-209 y en las redes sociales del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción.